Huma Qureshi के भाई का मर्डर... मीडिया के सामने आए पापा ने बताया क्या करता था आसिफ,  घर में पसरा मातम

Edited By Anu Malhotra,Updated: 08 Aug, 2025 11:47 AM

नेशनल डेस्क: दिल्ली के जंगपुरा इलाके में एक मामूली पार्किंग विवाद के चलते बॉलीवुड अभिनेत्री हुमा कुरैशी के चचेरे भाई आसिफ कुरैशी की निर्मम हत्या ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है। इस घटना ने न केवल राजधानी की कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि यह भी दिखाया है कि कैसे छोटी-छोटी बातों पर इंसानियत को मार डाला जाता है।

 क्या हुआ उस रात?
गुरुवार रात करीब 10:30 बजे, जंगपुरा भोगल लेन में रहने वाले आसिफ कुरैशी ने देखा कि उनके घर के मुख्य गेट के सामने एक स्कूटर खड़ा है। रोज की तरह उन्होंने गेट साफ कराने के इरादे से वहां मौजूद युवकों से कहा कि वे स्कूटर हटा लें। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी — जवाब में बहस शुरू हुई, जो इतनी आक्रामक हो गई कि कुछ ही मिनटों में नौबत खून-खराबे तक पहुंच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, दो युवक, जिनकी उम्र क्रमशः 19 और 18 वर्ष बताई जा रही है, ने मिलकर आसिफ पर जानलेवा हमला किया।

 सीने पर नुकीले हथियार से वार
पुलिस जांच में सामने आया कि बहस के दौरान एक आरोपी ने जेब से नुकीली चीज निकाली और सीधे आसिफ के सीने में घोंप दी। गंभीर रूप से घायल आसिफ को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

 आरोपी गिरफ्तार, केस दर्ज
घटना की सूचना मिलते ही निजामुद्दीन थाना पुलिस हरकत में आई और दोनों आरोपियों को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया। उनकी पहचान उज्ज्वल (19) और गौतम (18) के रूप में हुई है। दिल्ली पुलिस ने दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1)/3(5) के तहत हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि, जांच के दौरान सामने आया कि दोनों आरोपी नाबालिग नहीं हैं, जैसा कि शुरू में कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया था। फिलहाल दोनों को जुवेनाइल बोर्ड के समक्ष पेश किया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी।

आसिफ मेरा भतीजा नहीं, बेटा था – बोले सलीम कुरैशी
इस दिल दहला देने वाली घटना पर अभिनेत्री हुमा कुरैशी के पिता सलीम कुरैशी का बयान सामने आया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए गमगीन स्वर में कहा: मैं घर पर था जब मुझे कॉल आया कि आसिफ पर हमला हुआ है। स्कूटर हटाने की बात पर इतनी बड़ी बात हो जाएगी, ये सोचा भी नहीं था। आसिफ ने तो सिर्फ रास्ता साफ करने को कहा था, पर उन लड़कों ने उसे मार डाला। सलीम कुरैशी के मुताबिक, आसिफ 42 वर्ष के थे और दिल्ली के होटलों और रेस्टोरेंट्स को मीट और चिकन सप्लाई करने का काम करते थे। वे अपने परिवार का एकमात्र सहारा थे और हमेशा शांत स्वभाव के व्यक्ति रहे।

  होटल सप्लाई का काम, कोई आपराधिक इतिहास नहीं
पुलिस सूत्रों के अनुसार, आसिफ का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। वे पिछले कई वर्षों से मांस सप्लाई के व्यवसाय में थे और क्षेत्र के लोगों के बीच उनकी अच्छी पहचान थी। वहीं, दोनों आरोपियों के बारे में पुलिस अब पृष्ठभूमि जांच कर रही है – क्या उनके पास पहले से कोई आपराधिक रिकॉर्ड था? क्या हमले की मंशा सिर्फ गुस्से में थी या किसी गहरी रंजिश का नतीजा?

