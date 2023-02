Budget 2023: 'मध्यम वर्ग को खुश कर दिया मोदी जी ने', इनकम टैक्स में छूट मिलने के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हुए मीम्स

नेशनल डेस्क: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आज मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम संपूर्ण बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने नौकरी पेशा से जुड़े लोगों के टैक्स स्लैब पर इस बार बड़ी राहत प्रदान की है। अब आम लोगों को 7 लाख रुपए तक की सालाना कमाई तक कोई टैक्स नहीं देना होगा, अभी यह सीमा 5 लाख रुपए थी। बजट 2023 में मोदी सरकार के इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव के बाद सोशल मीडिया पर जमकर मीम्स वायरल कर रहे हैं। एक यूजर ने कहा कि, ''आयकर छूट 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख। पूरे मध्यम वर्ग को खुश कर दिया मोदी जी ने।'



वहीं एक अन्य यूजर ने कहा कि सात लाख तक सालाना कमाई कर रहे लोगों को इनकम टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन नई टैक्स व्यवस्था में।



वहीं एक यूजर ने नए टैक्स स्लैब की जानकारी देते हुए कहा कि जो 15 लाख रुपये सालाना कमा रहा है, उस डेढ़ लाख रुपये बतौर इनकम टैक्स चुकाना होगा। 5 लाख की जगह 7 लाख की इनकम पर टैक्स कटने की खबर के बाद आम जनता।



मैं अपने खाते में 575\- रुपये पाकर खुश महसूस कर रहा हूं, आयकर छूट के बाद 5 लाख रुपये से 7 लाख रुपये की आय पर छूट दी गई है।

Me feeling happy with Rs 575\- in my account, after Income tax- rebate extended on income from Rs 5 Lakhs to Rs 7 Lakhs.#Budget2023 pic.twitter.com/HSfudD9f7p