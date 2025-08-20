Main Menu

क्या डेंगू-मलेरिया के साथ-साथ HIV वायरस फैला सकते हैं मच्छर? जानिए सच्चाई और बचाव के उपाय

Edited By Rahul Rana,Updated: 20 Aug, 2025 09:03 PM

can mosquitoes spread hiv virus along with dengue and malaria

हर साल 20 अगस्त को 'विश्व मच्छर दिवस' (World Mosquito Day) के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को मच्छरों से फैलने वाली जानलेवा बीमारियों जैसे डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया से बचाव के प्रति जागरूक करना है। डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया...

नेशनल डेस्कः हर साल 20 अगस्त को 'विश्व मच्छर दिवस' (World Mosquito Day) के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को मच्छरों से फैलने वाली जानलेवा बीमारियों जैसे डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया से बचाव के प्रति जागरूक करना है। डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों के कारण मच्छर हमेशा से ही चिंता का विषय बने रहे हैं। लेकिन इन्हीं के बीच एक सवाल ऐसा भी है जो लोगों को लंबे समय से परेशान कर रहा है क्या मच्छर के काटने से HIV वायरस फैल सकता है? इस सवाल को लेकर लोगों में अब भी भ्रम बना हुआ है। हालांकि, मेडिकल साइंस और विशेषज्ञों ने इस भ्रांति को पूरी तरह से खारिज किया है। साथ ही, उन्होंने मच्छरों से बचाव के प्रभावी उपायों के बारे में भी जानकारी दी है।

क्या मच्छरों के काटने से HIV होता है?

मच्छरों के काटने से जब डेंगू और मलेरिया जैसी जानलेवा बीमारियां हो सकती हैं, तो लोगों को यह आशंका भी सताती है कि कहीं HIV भी मच्छर के माध्यम से न फैल जाए। लेकिन मेडिकल साइंस इस बात को सिरे से खारिज करता है। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल के मेडिसिन विभाग के डॉ. अजीत कुमार बताते हैं कि,“HIV वायरस केवल तभी फैलता है, जब संक्रमित व्यक्ति का खून, स्पर्म या अन्य शारीरिक तरल पदार्थ सीधे किसी अन्य व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाए। मच्छर इस प्रक्रिया में सक्षम नहीं होते।”

मच्छर HIV क्यों नहीं फैला सकते?

मच्छर जब किसी व्यक्ति को काटते हैं, तो वह केवल खून चूसते हैं, खून का आदान-प्रदान नहीं करते। HIV वायरस मच्छर के शरीर में लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता और मच्छर के पास ऐसा कोई तंत्र नहीं होता, जिससे वह किसी व्यक्ति के शरीर से खून लेकर दूसरे व्यक्ति के शरीर में इंजेक्ट कर सके। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और अमेरिका के CDC (Centers for Disease Control and Prevention) के अनुसार,“मच्छर HIV वायरस को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाने में सक्षम नहीं होते।”

मच्छरों से बचाव के उपाय

- मॉस्किटो रिपेलेंट का उपयोग करें।

- घर और आसपास पानी जमा न होने दें, ताकि मच्छरों को पनपने का मौका न मिले।

- रात को सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें।

- पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनें, खासकर शाम के समय।

- घर में मच्छर रोधी स्प्रे या क्वायल का इस्तेमाल करें।

