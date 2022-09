इंटरनेशनल डेस्कः खालिस्तान के समर्थक एक फिर भारत में बंटवारे की साजिश को जोर देने पर लगे हैं। इसके लिए अमेरिका की सिख फॉर जस्टिस यानी SFJ संस्था दुनिया के कई देशों में खालिस्तान के समर्थन में जनमत संग्रह करा रही है। इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक 18 सितंबर को कनाडा में भी जनमत संग्रह हुआ जिसमें करीब 10 से 12 हजार लोगों ने हिस्सा लिया। जनमत संग्रह में लोगों से पूछा गया था- ‘क्या आप भारत से अलग एक नया खालिस्तान देश चाहते हैं?’ भारतीय दूतावास ने कनाडा विदेश मंत्रालय से ‘जनमत संग्रह के विरोध में शिकायत दर्ज कराई है । हालांकि कनाडा ने विचार रखने की आजादी बताकर इस कार्यक्रम पर पाबंदी लगाने से इंकार कर दिया।

Sikh diaspora in Brampton, Canada voting in a referendum for Khalistan! Closing eyes doesn’t make the problem disappear. pic.twitter.com/8SM2kjtkFO