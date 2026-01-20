Main Menu

दिल्ली-NCR में हवा की गुणवत्ता में सुधार के बाद CAQM ने हटाए GRAP-4 के प्रतिबंध

Edited By Updated: 20 Jan, 2026 06:18 PM

caqm lifts grap 4 restrictions after air quality improves in delhi ncr

दिल्ली-एनसीआर के लोगों को प्रदूषण के मोर्चे पर बड़ी राहत मिली है। हवा की गुणवत्ता में मामूली सुधार दर्ज किए जाने के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चरण-4 के प्रतिबंधों को तत्काल प्रभाव से हटाने का...

नेशनल डेस्कः दिल्ली-एनसीआर के लोगों को प्रदूषण के मोर्चे पर बड़ी राहत मिली है। हवा की गुणवत्ता में मामूली सुधार दर्ज किए जाने के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चरण-4 के प्रतिबंधों को तत्काल प्रभाव से हटाने का फैसला किया है। हालांकि आयोग ने स्पष्ट किया है कि प्रदूषण पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए GRAP के चरण-1, 2 और 3 के तहत लागू उपाय अभी भी जारी रहेंगे। फिलहाल दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) ‘बहुत खराब’ श्रेणी में बना हुआ है, लेकिन ‘गंभीर+’ स्थिति से बाहर आने के चलते GRAP-4 हटाने का निर्णय लिया गया।


इससे पहले GRAP-4 लागू रहने के दौरान दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों से नियमों के उल्लंघन की तस्वीरें सामने आई थीं। अलग-अलग शहरों में खुलेआम प्रतिबंधों की अनदेखी की जा रही थी, जिस पर प्रशासन की सख्ती भी सवालों के घेरे में रही।


गौरतलब है कि GRAP-3 के तहत अभी भी निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध जारी हैं। इसके साथ ही बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहनों के संचालन पर भी रोक बनी रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारी जुर्माने का प्रावधान है।प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और प्रदूषण को नियंत्रित रखने में सहयोग दें, ताकि हालात दोबारा गंभीर स्तर तक न पहुंचें।

