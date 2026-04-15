सावधान! मोटापे का नया विलेन ज्यादा खाना नहीं, आपकी पसंदीदा ब्रेड और चावल हैं जिम्मेदार, हुआ चौंकाने वाला खुलासा

Edited By Rohini Oberoi,Updated: 15 Apr, 2026 12:03 PM
क्या आप जानते हैं कि वजन बढ़ने का कारण सिर्फ ज्यादा खाना ही नहीं है? एक चौंकाने वाले शोध ने आहार और मोटापे के बीच के पुराने सिद्धांतों को चुनौती दी है। वैज्ञानिकों ने बताया है कि ब्रेड, चावल और गेहूं जैसे कार्बोहाइड्रेट न केवल खाने की आदतों को बदलते...
Obesity Research : क्या आप जानते हैं कि वजन बढ़ने का कारण सिर्फ ज्यादा खाना ही नहीं है? एक चौंकाने वाले शोध ने आहार और मोटापे के बीच के पुराने सिद्धांतों को चुनौती दी है। वैज्ञानिकों ने बताया है कि ब्रेड, चावल और गेहूं जैसे कार्बोहाइड्रेट न केवल खाने की आदतों को बदलते हैं बल्कि शरीर की ऊर्जा खर्च करने की क्षमता (Metabolism) को भी सुस्त कर देते हैं। ब्रेड लंबे समय से आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है जो पीढ़ियों से समाजों का पोषण करता आ रहा है। यह रोजमर्रा की जिंदगी में गहराई से जुड़ा हुआ है लेकिन मोटापे की दर लगातार बढ़ने के साथ शोधकर्ता यह सवाल उठाने लगे हैं कि क्या आधुनिक आहार में कार्बोहाइड्रेट पर यह निर्भरता अभी भी उचित है।
मोटापा बढ़ाता है कई बीमारियों का खतरा
मोटापा जीवनशैली से संबंधित कई बीमारियों का खतरा बढ़ाता है इसलिए रोकथाम एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता बन गई है। परंपरागत रूप से शोध में उच्च वसा सेवन को वजन बढ़ने का मुख्य कारण माना गया है। यही कारण है कि कई पशु अध्ययन उच्च वसा वाले आहार पर आधारित होते हैं। हालांकि ब्रेड, चावल और नूडल्स जैसे कार्बोहाइड्रेट का सेवन दुनिया भर में प्रतिदिन किया जाता है फिर भी मोटापे और चयापचय में इनकी भूमिका का गहन अध्ययन नहीं किया गया है जबकि कई लोग मानते हैं कि "ब्रेड खाने से वजन बढ़ता है" या "कार्बोहाइड्रेट का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए", यह स्पष्ट नहीं है कि समस्या खाद्य पदार्थों में ही है या लोगों द्वारा उनके चयन और सेवन के तरीके में।
इन सवालों को बेहतर ढंग से समझने के लिए ओसाका मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट स्कूल ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड इकोलॉजी के प्रोफेसर शिगेनोबू मात्सुमुरा के नेतृत्व में एक शोध दल ने चूहों में कार्बोहाइड्रेट के खाने के व्यवहार और चयापचय पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया। शोधकर्ताओं ने यह जांच की कि क्या चूहे सामान्य चारे की तुलना में गेहूं, ब्रेड और चावल जैसे खाद्य पदार्थों को अधिक पसंद करते हैं और इन विकल्पों का उनके शरीर के वजन और ऊर्जा के उपयोग पर क्या प्रभाव पड़ता है।
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जानवरों को कई आहार समूहों में विभाजित किया गया था जिनमें सामान्य चारा, सामान्य चारा + ब्रेड, सामान्य चारा + गेहूं का आटा, सामान्य चारा + चावल का आटा, उच्च वसा वाला आहार (एचएफडी) + सामान्य चारा और एचएफडी + गेहूं का आटा शामिल थे। टीम ने शरीर के वजन, ऊर्जा व्यय, रक्त चयापचय और यकृत जीन अभिव्यक्ति में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया। अधिक कैलोरी लिए बिना भी कार्बोहाइड्रेट के प्रति रुचि वजन बढ़ने से जुड़ी है।
चूहों ने कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थों को दी प्राथमिकता
वहीं पता चला है कि चूहों ने कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थों को प्राथमिकता दी और अपना सामान्य आहार पूरी तरह से बंद कर दिया। हालांकि उनकी कुल कैलोरी की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई फिर भी उनके शरीर का वजन और वसा दोनों बढ़ गए। चावल का आटा खाने वाले चूहों का वजन गेहूं का आटा खाने वाले चूहों के समान ही बढ़ा। इसके विपरीत, उच्च वसा वाले आहार (HFD) + गेहूं का आटा दिए गए चूहों का वजन उच्च वसा वाले आहार (HFD) + सामान्य आहार दिए गए चूहों की तुलना में कम बढ़ा।
प्रोफेसर मात्सुमुरा ने कहा, वजन बढ़ना गेहूं के विशिष्ट प्रभावों के कारण नहीं, बल्कि कार्बोहाइड्रेट के प्रति प्रबल पसंद और उससे जुड़े चयापचय परिवर्तनों के कारण हो सकता है।" ऊर्जा का धीमा उपयोग वजन बढ़ने का कारण हो सकता है। टीम ने ऊर्जा उपयोग को बेहतर ढंग से समझने के लिए श्वसन गैस विश्लेषण के साथ अप्रत्यक्ष कैलोरीमेट्री का भी उपयोग किया। परिणामों से पता चला कि वजन बढ़ना "अधिक खाने" के कारण नहीं बल्कि ऊर्जा व्यय में कमी के कारण हुआ था।
राहत की बात
जैसे ही डाइट से गेहूं का आटा हटाया गया, चूहों का वजन और मेटाबॉलिज्म तेजी से सुधरने लगा। इससे साबित होता है कि संतुलित आहार वजन घटाने में जादुई असर दिखा सकता है।
इंसानों पर रिसर्च
प्रोफेसर मात्सुमुरा का कहना है कि अब वे इस शोध को इंसानों पर परखेंगे। वे यह भी देखना चाहते हैं कि क्या साबुत अनाज (Whole Grains) और फाइबर का सेवन इन नकारात्मक प्रभावों को कम कर सकता है। यह शोध भविष्य में 'स्वाद' और 'सेहत' के बीच सही संतुलन बनाने में मदद करेगा।