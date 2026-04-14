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ईरान ने फिर की भारत की खुलकर तारीफ, कहा-“शुक्रिया...भारतीयों जैसा सच्चा दिल कहीं नहीं”

Edited By Updated: 14 Apr, 2026 02:42 PM

indians are kind honest leaders of both nations have had successful talks

ईरान के सर्वोच्च नेता के भारत में प्रतिनिधि अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने भारतीयों को दयालु और ईमानदार बताया। उन्होंने भारत-ईरान संबंधों को 5000 साल पुराना बताया और कहा कि दोनों देशों के नेताओं के बीच बातचीत सफल रही है। इस बीच हॉर्मुज़ से भारतीय जहाज़ों...

International Desk: ईरान के सर्वोच्च नेता के भारत में प्रतिनिधि Abdul Majid Hakeem Ilahi ने भारतीयों की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि भारत के लोग बेहद दयालु, ईमानदार और इंसानियत से भरे हुए हैं, और उन्हें यहां जितना सम्मान और भावनात्मक समर्थन मिला, वह कहीं और देखने को नहीं मिलता।
यह बयान अयोध्या में आयोजित ‘याद-ए-शोहदा’ कार्यक्रम के दौरान दिया गया, जो Imambara Jawahar Ali Khan में शिया समुदाय की भागीदारी के साथ आयोजित हुआ था। इलाही ने कहा कि भारत और ईरान के रिश्ते हजारों साल पुराने हैं और यह सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक, सामाजिक और मानवीय मूल्यों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच 5000 साल पुरानी सभ्यतागत जुड़ाव आज भी कायम है।

 


उन्होंने यह भी बताया कि हाल के समय में भारत और ईरान के नेताओं के बीच कई बार बातचीत हुई है, जो काफी सफल रही है। उनके अनुसार, इन वार्ताओं से दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत हुए हैं और आने वाले समय में यह सहयोग और बढ़ेगा। इलाही ने उम्मीद जताई कि भारत और ईरान भविष्य में भी अलग-अलग क्षेत्रों—जैसे अर्थव्यवस्था, शिक्षा और संस्कृति में मिलकर काम करेंगे। इस बीच, मौजूदा अंतरराष्ट्रीय तनाव के बावजूद Strait of Hormuz से भारतीय जहाज़ों की आवाजाही जारी है। भारतीय LPG टैंकर “Jag Vikram” समेत कई जहाज़ सुरक्षित इस रास्ते को पार कर चुके हैं, जो दोनों देशों के मजबूत संबंधों का संकेत देता है। कुल मिलाकर, जहां एक ओर वैश्विक स्तर पर तनाव बढ़ रहा है, वहीं भारत और ईरान के रिश्ते स्थिर और मजबूत बने हुए हैं।
  

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