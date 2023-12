Election Results 2023: चुनाव नतीजों से पहले ही कांग्रेस मुख्यालय में जश्न का माहौल, सामने आईं तस्वीरें

नेशनल डेस्क: राजस्‍थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में हुए विधानसभा चुनावों के परिणाम के लिए वोटों की गिनती चल रही है। इसी बीच नतीजे आने से पहले ही कांग्रेस की कई राज्यों में जीत की उम्मीद को देखते हुए पार्टी के मुख्यालय नई दिल्ली के 24 अकबर रोड पर जश्न की तैयारी अभी से शुरू हो गई है।



दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय पर पार्टी कार्यकताओं में एक अलग ही जोश एवं उत्साह देखने को मिल रहा है। पार्टी कार्यकर्ता ढोल नगाड़े बजाते और जीत का जश्न मनाते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के पोस्टर पर भगवान राम की तस्वीर बनी हुई है और नीचे लिखा है- राहुल प्रियंका का देखो खेल, भाजपा की बना दी रेल।



'अबकी बार झोला उठाए मोदी सरकार'

इसके साथ ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तस्वीर के साथ पोस्टर पर कई नारे भी लिखे गए हैं। एक पोस्टर में लिखा है- 'अबकी बार झोला उठाए मोदी सरकार।' वहीं एक अन्य पोस्टर में 'भारत का विश्वास है, राहुल-प्रियंका' लिखा हुआ है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का दावा है कि वह पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। इसे लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह नजर आ रहा है। चुनाव नतीजे आने से पहले ही मिठाइंया बांटने की तैयारी चल रही है।

#WATCH | Music, dance and celebrations outside the Congress headquarters in Delhi, ahead of the counting of votes for the four-state elections. pic.twitter.com/ex9OmkBwFQ — ANI (@ANI) December 3, 2023