केन्द्रीय सूचना आयुक्त ने आर.टी.आई. एक्ट की समीक्षा की

Edited By Updated: 19 Jan, 2026 08:30 PM

चण्डीगढ़, 19 जनवरी(अर्चना सेठी) केन्द्रीय सूचना आयुक्त विनोद कुमार तिवारी (आई.एफ.एस. सेवानिवृत्त) ने आज चण्डीगढ़ स्थित पंजाब राज्य सूचना आयोग के मुख्य कार्यालय का दौरा किया। इस दौरे के दौरान उन्होंने मुख्य सूचना आयुक्त, पंजाब, श्री इन्दरपाल सिंह धन्ना, तथा पंजाब के राज्य सूचना आयुक्तों - डॉ. भूपिन्दर सिंह बाथ, हरप्रीत सन्धू सहित अतिरिक्त मुख्य सचिव डी.के. तिवारी के साथ महत्वपूर्ण बैठक की।

बैठक में सूचना का अधिकार (आर.टी.आई.) एक्ट, 2005 को प्रभावी ढंग से लागू करने पर विचार-विमर्श किया गया, जिसमें संस्थागत सुधारों, पारदर्शिता, जवाबदेही तथा कुशल जानकारी प्रदान करने वाली व्यवस्थाओं को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया।

वी.के. तिवारी ने पंजाब राज्य सूचना आयोग के कार्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि पंजाब ने सूचना का अधिकार एक्ट को लागू करने में शानदार प्रगति की है।

बैठक के दौरान पंजाब के मुख्य सूचना आयुक्त,  इन्दरपाल सिंह धन्ना ने नागरिकों को जानकारी की कुशल एवं समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य आयोग की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि पंजाब राज्य सूचना आयोग समयबद्ध और प्रभावी जानकारी प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

बैठक के दौरान वी.के. तिवारी ने केन्द्रीय सूचना आयुक्त के रूप में अपने अनुभव साझा किए, जिसमें सर्वाेत्तम अभ्यासों, वर्तमान चुनौतियों तथा मामलों के निपटारे को और बेहतर बनाने तथा समग्र आर.टी.आई. ढांचे को मजबूत करने के व्यावहारिक तरीकों को उजागर किया गया।

यह विचार-विमर्श पंजाब राज्य सूचना आयोग की कार्य-कुशलता को बढ़ाने के लिए आपसी विचार-विनिमय का एक बड़ा मंच साबित हुआ। मुख्य सूचना आयुक्त श्री धन्ना, राज्य सूचना आयुक्तों तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव  द्वारा केन्द्रीय सूचना आयुक्त विनोद कुमार तिवारी को प्रशंसा पत्र भेंट किया गया। उन्होंने वी.के. तिवारी के विचारों को बहुत मूल्यवान करार देते हुए चर्चा को अत्यंत रचनात्मक एवं लाभदायक बताया।

श्री हरप्रीत सन्धू ने भारत के केन्द्रीय सूचना आयुक्त, विनोद कुमार तिवारी का पंजाब राज्य सूचना आयोग के अपने दौरे के दौरान आर.टी.आई. पारदर्शिता पर उनकी गहरी समझ-बूझ तथा महत्वपूर्ण अनुभव साझा करने के लिए धन्यवाद दिया।

