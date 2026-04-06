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Gold Price Today : आज किस भाव पर बिक रहा है सोना? जानें 22 कैरेट और 18 कैरेट का ताजा रेट

Edited By Updated: 06 Apr, 2026 12:34 PM

check the latest rates for 22 karat and 18 karat gold on 6 april 2026

सोमवार को घरेलू फ्यूचर मार्केट में सोना-चांदी के दाम में हलचल रही। शुरुआती कारोबार में दोनों धातुओं के दाम टूटे, लेकिन बाद में थोड़ी रिकवरी देखी गई। एमसीएक्स पर 5 जून, 2026 के गोल्ड फ्यूचर वायदा 1,49,904 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था। चांदी...

नेशनल डेस्क : सोमवार, 6 अप्रैल को घरेलू फ्यूचर मार्केट में सोना और चांदी में शुरुआत में गिरावट देखने को मिली, लेकिन दिन के आगे चलने पर इनमें थोड़ी रिकवरी भी आई। निवेशकों और खरीददारों के लिए यह जानकारी महत्वपूर्ण है कि आज इन बहुमूल्य धातुओं के दाम किस स्तर पर हैं और उन्हें खरीदने में कितना खर्च आएगा।

Multi Commodity Exchange (MCX) पर 5 जून, 2026 एक्सपायरी वाले गोल्ड फ्यूचर वायदा में सुबह शुरुआती कारोबार में गिरावट आई थी। दिन की शुरुआत गोल्ड वायदा 1,48,847 रुपये प्रति 10 ग्राम पर हुई। पिछली बंद कीमत 1,49,680 रुपये थी।

सुबह करीब 11:10 बजे गोल्ड वायदा 0.15 प्रतिशत की तेजी के साथ 1,49,904 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। शुरुआती कारोबार में यह 1,50,319 रुपये के हाई लेवल तक भी पहुंचा। इसका मतलब है कि सोने में दिन के दौरान थोड़ा उतार-चढ़ाव रहा, लेकिन समग्र रूप से कीमत स्थिर नजर आई।

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शहरों में सोने के दाम (6 अप्रैल 2026) 

दिल्ली:

और ये भी पढ़े

  • 24 कैरेट: ₹1,49,280 (प्रति 10 ग्राम)
  • 22 कैरेट: ₹1,36,850 (प्रति 10 ग्राम)
  • 18 कैरेट: ₹1,12,000 (प्रति 10 ग्राम)

मुंबई:

  • 24 कैरेट: ₹1,49,130 (प्रति 10 ग्राम)
  • 22 कैरेट: ₹1,36,700 (प्रति 10 ग्राम)
  • 18 कैरेट: ₹1,11,850 (प्रति 10 ग्राम)

चेन्नई:

  • 24 कैरेट: ₹1,50,660 (प्रति 10 ग्राम)
  • 22 कैरेट: ₹1,38,110 (प्रति 10 ग्राम)
  • 18 कैरेट: ₹1,15,200 (प्रति 10 ग्राम)

कोलकाता:

  • 24 कैरेट: ₹1,49,130 (प्रति 10 ग्राम)
  • 22 कैरेट: ₹1,36,700 (प्रति 10 ग्राम)
  • 18 कैरेट: ₹1,11,850 (प्रति 10 ग्राम)

अहमदाबाद:

  • 24 कैरेट: ₹1,49,180 (प्रति 10 ग्राम)
  • 22 कैरेट: ₹1,36,750 (प्रति 10 ग्राम)
  • 18 कैरेट: ₹1,11,900 (प्रति 10 ग्राम)

लखनऊ:

  • 24 कैरेट: ₹1,49,280 (प्रति 10 ग्राम)
  • 22 कैरेट: ₹1,36,850 (प्रति 10 ग्राम)
  • 18 कैरेट: ₹1,12,000 (प्रति 10 ग्राम)

पटना:

  • 24 कैरेट: ₹1,49,180 (प्रति 10 ग्राम)
  • 22 कैरेट: ₹1,36,750 (प्रति 10 ग्राम)
  • 18 कैरेट: ₹1,11,900 (प्रति 10 ग्राम)

निवेशकों के लिए क्या संकेत

सोना और चांदी का कारोबार इस समय लगभग स्थिर है। शुरुआती गिरावट के बावजूद थोड़ी रिकवरी ने निवेशकों के लिए राहत दी है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि सोने-चांदी के दाम शहर और गुणवत्ता के हिसाब से भिन्न हो सकते हैं।

निवेश या खरीदारी करने वाले लोगों के लिए यह सलाह दी जाती है कि कीमतों और बाजार की स्थिति पर नजर रखते हुए ही फैसला लें। आज के रेट के अनुसार खरीदारी करना फायदेमंद हो सकता है, लेकिन लंबे समय के निवेश के लिए बाजार की स्थिति और वैश्विक रुझानों पर ध्यान देना जरूरी है।
 

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