  • युवक के प्राइवेट पार्ट में फंसी प्लास्टिक की बोतल, मलद्वार से पहुंची पेट में, जब दर्द हुई तो...

Edited By Rohini Oberoi,Updated: 14 Aug, 2025 12:13 PM

chhatarpur plastic bottle reached stomach through anus

मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक 25 वर्षीय युवक के मलद्वार से एक प्लास्टिक की बोतल उसके पेट में पहुंच गई। युवक को चार दिनों तक इस परेशानी से जूझना पड़ा जिसके बाद उसे छतरपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।

PunjabKesari

क्यों पेट में पहुंची बोतल?

अस्पताल पहुंचने पर युवक ने डॉक्टरों को बताया कि वह मलद्वार में कीड़ों को मारने के लिए दवा लगा रहा था। दवा लगाने के लिए वह एक प्लास्टिक की बोतल का उपयोग कर रहा था जो गलती से उसके मलद्वार से अंदर चली गई और पेट तक पहुंच गई।

PunjabKesari

डॉक्टरों ने सफल ऑपरेशन कर बचाई जान

युवक की हालत देखकर जिला अस्पताल के चार डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की टीम ने तुरंत कार्रवाई की। उन्होंने युवक के पेट में चीरा लगाकर बोतल को सफलतापूर्वक बाहर निकाला। अब युवक की हालत स्थिर बताई जा रही है और उसका इलाज जारी है।

यह पहली बार नहीं है जब छतरपुर जिला अस्पताल में ऐसा कोई अजीब मामला सामने आया है। इससे पहले भी यहां के डॉक्टर सफलतापूर्वक एक मरीज के पेट से लौकी और दो अन्य मरीजों के पेट से प्लास्टिक की बोतलें निकाल चुके हैं।

