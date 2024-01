मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कार का हुआ एक्सीडेंट, सिर में लगी चोट... सामने आई हादसे की VIDEO

नेशनल डेस्क: पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कार दुर्घटना का शिकार हुई है। यह हादसा बर्दवान में हुआ है और इसमें सीएम ममता बनर्जी के सिर पर चोट लगी है। बताया जा रहा है कि एक तेज रफ्तार कार मुख्यमंत्री के काफिले में घुस गई। काफिले में अचानक कार घुसने के कारण ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाई। इसकी वजह से ममता बनर्जी को सिर पर चोट लगी है। खबरों की मानें तो चोट मामूली सी है, गंभीर नहीं है।



सूत्रों के अनुसार, सीएम ममता बनर्जी सड़क मार्ग से बर्दवान से कोलकाता लौट रहीं थी। इस दौरान सीएम के काफिले के सामने अचानक दूसरी कार आ गई, उनके कार ड्राइवर ने तुरंत ही ब्रेक लगा दी। ममता बनर्जी कार में आगे ड्राइवर के बगल में बैठी थी और उनका माथा सामने शीरे से टकरा गया। राहत की बात यह हैकि ममता बनर्जी को गंभीर चोट नहीं लगी है। मुख्यमंत्री एक प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करने के लिए पूर्वी बर्धमान गई थीं। हादसे के बाद अब मुख्यमंत्री को कोलकाता लाया जा रहा है जहां डॉक्टर उनका इलाज करेंगे।

STORY | Mamata suffers injury after her car halts suddenly to avoid collision with vehicle



READ | https://t.co/ykj6tAIaqw



WATCH:

(Video Source: Third Party) pic.twitter.com/i1R2oKPovs — Press Trust of India (@PTI_News) January 24, 2024