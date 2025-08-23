Main Menu

उत्तराखंड: चमोली में आधी रात फटा बादल, देखें कुदरत के कहर की डरावनी तस्वीरें... मलबे में दबकर बच्ची की मौत- घर-दुकानें सब बर्बाद

Edited By Anu Malhotra,Updated: 23 Aug, 2025 09:06 AM

cloudburst chamoli uttarakhand tharali market kotdeep tharali tehsil complex

उत्तराखंड के चमोली जिले में शुक्रवार देर रात के सन्नाटे में अचानक आसमान से आई आफत ने चमोली के थराली क्षेत्र को हिला कर रख दिया। शुक्रवार की आधी रात को बादल फटने से भारी तबाही मची। देखते ही देखते घर, दुकानें, सड़कें सब मलबे में तब्दील हो गए। तेज बहाव...

नेशनल डेस्क: उत्तराखंड के चमोली जिले में शुक्रवार देर रात के सन्नाटे में अचानक आसमान से आई आफत ने चमोली के थराली क्षेत्र को हिला कर रख दिया। शुक्रवार की आधी रात को बादल फटने से भारी तबाही मची। देखते ही देखते घर, दुकानें, सड़कें सब मलबे में तब्दील हो गए। तेज बहाव और पहाड़ से गिरे मलबे ने पूरी तहसील को जैसे निगल लिया हो।

सबसे दर्दनाक खबर सगवाड़ा गांव से आई, जहां मलबे में दबकर एक बच्ची की मौत हो गई। कई दुकानें पूरी तरह ढह गईं, वाहन बह गए और सड़कें जलाशयों में बदल गईं। यहां तक कि उप-जिलाधिकारी (SDM) का सरकारी आवास भी इसकी चपेट में आ गया।

ये केवल प्राकृतिक आपदा नहीं थी, ये उस इलाके के लिए एक भयावह रात बन गई जिसे लोग शायद जीवनभर नहीं भूल पाएंगे। देखें इस तबाही की कुछ डरावनी तस्वीरें, जो कुदरत के क्रोध को बयान करती हैं।

तहसील परिसर में खड़ी गाड़ियां मलबे में दबीं, सड़कें बनी तालाब
थराली तहसील परिसर में खड़ी कई गाड़ियां मलबे में दब गईं। तेज बहाव और भारी मलबे के कारण सड़कें जलमग्न होकर अस्थायी तालाब बन गईं। कई वाहन बह गए और लोगों को भारी नुकसान हुआ। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में एक स्थानीय व्यक्ति की दर्दभरी आवाज सुनाई दी—"मेरी कार डूब गई..."

PunjabKesari

सगवाड़ा गांव में बच्ची के मलबे में दबने की आशंका, एक व्यक्ति लापता
थराली से सटे सगवाड़ा गांव में मलबे की चपेट में एक बच्ची के दबने की खबर है, जिससे पूरे गांव में दहशत फैल गई है। चपडा बाजार में भी कुछ दुकानें मलबे की चपेट में आई हैं। इस हादसे में एक व्यक्ति के लापता होने की सूचना है।

PunjabKesari

मुख्यमंत्री ने जताई चिंता, राहत कार्यों की निगरानी में जुटे
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस घटना पर गहरी चिंता जताई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा: "चमोली जिले के थराली क्षेत्र में बादल फटने की दुखद सूचना मिली है। राहत और बचाव कार्यों में जिला प्रशासन, SDRF और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं। मैं स्थानीय प्रशासन के संपर्क में हूं और स्थिति की व्यक्तिगत निगरानी कर रहा हूं। ईश्वर से सभी की कुशलता की प्रार्थना करता हूं।"

PunjabKesari

SDRF और BRO कर रहे हैं मोर्चा संभालने की कोशिश
गौचर से SDRF की टीम घटनास्थल पर रवाना की गई है। वहीं, सीमा सड़क संगठन (BRO) मिंग केधरे के पास थराली-ग्वालदम मार्ग को खोलने के प्रयास में जुटा है। भारी मलबा और बारिश के कारण थराली-सगवाड़ा मार्ग भी बंद हो गया है, जिससे क्षेत्रीय यातायात ठप हो गया है।

PunjabKesari

शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित
चमोली जिला प्रशासन ने एहतियातन थराली तहसील क्षेत्र के सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों को शनिवार, 23 अगस्त को बंद रखने के आदेश जारी कर दिए हैं।

PunjabKesari

जिलाधिकारी का बयान
जिलाधिकारी डॉ. संदीप तिवारी ने कहा, पुलिस और प्रशासन की टीमें युद्धस्तर पर राहत और बचाव कार्यों में लगी हैं। स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।

