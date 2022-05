कांग्रेस ने महंगाई को लेकर केंद्र को घेरा, राहुल गांधी बोले- लोगों को मूर्ख बनाना बंद करे मोदी सरकार

नेशनल डेस्क: कांग्रेस ने सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती किये जाने के एक दिन बाद रविवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर “चालबाजी” के जरिये ''भ्रम'' पैदा करने का आरोप लगाया और कहा कि लोग ''रिकॉर्ड महंगाई'' से वास्तविक राहत पाने के हकदार हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रमुख राहुल गांधी ने एक ट्वीट के जरिये 1, मई 2020 और आज के पेट्रोल के दामों की तुलना की और कहा कि ''सरकार को लोगों को मूर्ख बनाना बंद कर देना चाहिये।'' उन्होंने लिखा, ''पेट्रोल की कीमतें - 1 मई, 2020: 69.5 रुपये, 1 मार्च 2022: 95.4 रुपये, 1 मई 2022: 105.4 रुपये, 22 मई 2022: 96.7 रुपये। अब, पेट्रोल के दाम में फिर से रोजाना ₹0.8 और ₹0.3 रुपये बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।'' उन्होंने ट्वीट किया, ''सरकार को लोगों को मूर्ख बनाना बंद कर देना चाहिये। लोग रिकॉर्ड महंगाई से वास्तविक राहत पाने के हकदार हैं।''

