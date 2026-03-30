मुंबई में 6 दिन बंद रहेगी डब्बावाला सेवा, लाखों लोगों पर असर

मुंबई को सोमवार से छह दिन (4 अप्रैल) तक उनके कार्यालयों और प्रतिष्ठानों में लंच के टिफिन नहीं मिल पायेंगे, क्योंकि शहर की सबसे प्रतिष्ठित सेवाओं के कर्मचारी अपनी वार्षिक छुट्टी पर हैं। मुंबई डब्बावाला एसोसिएशन के अध्यक्ष सुभाष तलेकर ने इस की पुष्टि...

नेशनल डेस्क: मुंबई को सोमवार से छह दिन (4 अप्रैल) तक उनके कार्यालयों और प्रतिष्ठानों में लंच के टिफिन नहीं मिल पायेंगे, क्योंकि शहर की सबसे प्रतिष्ठित सेवाओं के कर्मचारी अपनी वार्षिक छुट्टी पर हैं। मुंबई डब्बावाला एसोसिएशन के अध्यक्ष सुभाष तलेकर ने इस की पुष्टि करते हुए कहा कि यह एक तय ब्रेक है, हड़ताल नहीं।



गौरतलब है कि 135 साल पुराना यह नेटवर्क अपने गांवों पुणे, रायगढ़ और नासिक जिलों (मावल, मुलशी, आंबेगांव, जुन्नार, खेड़, अकोला, संगमनेर, आदि) में, गांव के मेलों और अपने ग्राम देवताओं की तीर्थयात्रा के लिए लौट रहा है।



यह समय ‘चैत्र पूर्णिमा' के आसपास का होता है (जिसमें रामदेवरा मंदिर जैसी जगहों की यात्रा भी शामिल है)। इस अस्थायी रोक से लाखों दफ्तर जाने वाले लोगों पर असर पड़ने की उम्मीद है, जो रोज़ाना घर के बने खाने के लिए इस सेवा पर निर्भर रहते हैं। लोगों को सलाह दी गई है कि वे आखिरी समय की परेशानी से बचने के लिए खाने का कोई दूसरा इंतज़ाम कर लें, जैसे कि घर से खाना लाना या बाहर से खाना मंगवाना।



अगले 6 दिनों तक टिफिन सेवा बंद रहने के बावजूद, एसोसिएशन ने ग्राहकों से गुज़ारिश की है कि वे इस ब्रेक के लिए कर्मचारियों की सैलरी न काटें। साल भर लगातार सेवा देने की बात पर ज़ोर देते हुए, एसोसिएशन ने इस अल्पकालिक छुट्टी के दौरान सहयोग की अपील की है। अपनी काबिलियत और काम में बारीकी के लिए दुनिया भर में मशहूर मुंबई के डब्बावाले शायद ही कभी अपना काम रोकते हैं। ऐसे में यह सालाना ब्रेक उन कुछेक मौकों में से एक है जो परंपरा से जुड़े हैं।