गंदे पानी के समाधान हेतु डीडीपीओ जालंधर तलब

Edited By Updated: 09 Jan, 2026 09:59 PM

ddpo summoned to address the issue of water

गंदे पानी के समाधान हेतु डीडीपीओ जालंधर तलब


चंडीगढ़, 09 जनवरी:(अर्चना सेठी) पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन जसवीर सिंह गढ़ी ने हलका फिल्लौर के गांव नगर में अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के रिहायशी क्षेत्र में गंदे पानी की निकासी न होने संबंधी मामले पर प्रकाशित खबर का स्वतः संज्ञान (सुओ मोटो) लेते हुए जालंधर के डीडीपीओ को तलब किया है।

पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन जसवीर सिंह गढ़ी ने बताया कि यह मामला अखबार में प्रकाशित खबर के माध्यम से उनके संज्ञान में आया है। उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, जालंधर गुरदर्शन सिंह कुंडल को 14 जनवरी 2026 को तलब किया गया है।

