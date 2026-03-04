Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | अजब-गजब: महाराष्ट्र के एक गांव में होली पर दामाद को करवाई जाती है गधे की सवारी, 90 साल से चल रही है ये परंपरा

अजब-गजब: महाराष्ट्र के एक गांव में होली पर दामाद को करवाई जाती है गधे की सवारी, 90 साल से चल रही है ये परंपरा

Edited By Updated: 04 Mar, 2026 07:56 AM

holi tradition

भारत के विभिन्न हिस्सों में जहां होली को रंगों और पानी की बौछारों के साथ मनाया जाता है, वहीं महाराष्ट्र के बीड जिले के विदा गांव के लोग 90 साल पुरानी परंपरा को कायम रखे हुए हैं, जिसके तहत दामाद के लिए एक गधे की सवारी का आयोजन किया जाता है।

बीड (प.स.): भारत के विभिन्न हिस्सों में जहां होली को रंगों और पानी की बौछारों के साथ मनाया जाता है, वहीं महाराष्ट्र के बीड जिले के विदा गांव के लोग 90 साल पुरानी परंपरा को कायम रखे हुए हैं, जिसके तहत दामाद के लिए एक गधे की सवारी का आयोजन किया जाता है। 

यह अनोखी परंपरा त्यौहार से कुछ दिन पहले शुरू होती है, जिसे स्थानीय लोग दामाद की तलाश कहते हैं। इस वर्ष यह ‘सम्मान” शिवाजी गलफड़े को मिला, जो मूल रूप से कैज तहसील के डोंगांव निवासी हैं। 

यहां एक निवासी ने कहा, ‘यह परंपरा लगभग नौ दशक पुरानी है और इसकी शुरूआत अनंतराव देशमुख नाम के एक ग्रामीण ने की थी। अपने दामाद को गधे पर बिठाकर घुमाने के एक हल्के-फुल्के मज़ाक के रूप में शुरू हुई यह परंपरा धीरे-धीरे पूरे गांव के लिए बेसब्री से प्रतीक्षित एक वार्षिक अनुष्ठान में बदल गई।’ होली या धुलीवंदन की सुबह ढोल की थाप और रंगों की बौछार के बीच दामाद को गधे पर बैठाया जाता है। पुराने जूतों की माला पहनाकर उसे गांव की गलियों में घुमाया जाता है।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!