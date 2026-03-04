ईरान युद्ध में समर्थन न देने ट्रंप की सख्त चेतावनी: “हम स्पेन के साथ सभी व्यापारिक संबंध तोड़ देंगे", मिला करारा जवाब

अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump ने ईरान युद्ध में समर्थन न देने और NATO खर्च बढ़ाने का विरोध करने पर स्पेन से व्यापार समाप्त करने की धमकी दी। स्पेन ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों के उपयोग से इनकार किया। यूरोपीय संघ के नियमों के कारण व्यापार रोकना जटिल...

International Desk: ईरान-अमेरिका-इजरायल संघर्ष के बीच अमेरिकी राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप( Donald Trump) ने स्पेन पर सीधा हमला बोलते हुए व्यापारिक रिश्ते समाप्त करने की धमकी दी है। यह बयान उस समय आया जब स्पेन ने अमेरिकी सैन्य अभियानों के लिए अपने संयुक्त अड्डों के उपयोग से इनकार कर दिया। Trump ने Spain को कड़ी चेतावनी दी है कि अगर वह संयुक्त सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए नहीं देगा तो वह दोनों देशों के बीच पूरा व्यापार खत्म कर देगा। इस बयान के बाद दोनों देशों के बीच कूटनीतिक मतभेद और गहरे हो गए हैं।

ट्रंप की धमकी और व्यापार

ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कहा कि “हम स्पेन के साथ सभी व्यापारिक संबंध तोड़ देंगे। हम स्पेन से किसी भी तरह का संबंध नहीं रखना चाहते।” उन्होंने यह भी कहा कि वह व्यापार प्रतिबंध लगाने का निर्णय लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का हवाला दे सकते हैं। हालांकि, विशेषज्ञों के अनुसार स्पेन अकेले यूरोपीय संघ का सदस्य है, और आईएस-EU व्यापार समझौतों के तहत अमेरिका के लिए सीधे उसे लक्ष्य बनाना आसान नहीं होगा।

15 अमेरिकी विमान स्पेन से हटाए

स्पेन ने स्पष्ट कर दिया कि वह अपनी संप्रभुता के तहत देश में स्थित Rota और Morón बेस का इस्तेमाल ईरान पर हवाई हमलों के लिए नहीं होने देगा, क्योंकि यह संयुक्त राष्ट्र चार्टर और मौजूदा समझौतों के दायरे के बाहर होगा। स्पेन के विदेश मंत्री Jose Manuel Albares ने कहा कि स्पेन अंतरराष्ट्रीय कानून और United Nations के सिद्धांतों का सम्मान करते हुए अपने ठिकानों का इस्तेमाल केवल समझौतों के मुताबिक ही करेगा। प्रधानमंत्री Pedro Sanchez की सरकार ने 'जबरन सैन्य सहायता' का विरोध करते हुए कहा कि निर्णय अंतरराष्ट्रीय कानून और European Union-यू.एस. व्यापार समझौतों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।इस फैसले के बाद अमेरिकी सेना ने लगभग 15 अमेरिकी विमान (मुख्यतः बीoeिंग KC-135 रिफ्यूलर टैंकर) को दक्षिणी स्पेन से हटा लिया। कुछ विमानों को Ramstein Air Base भेजा गया, बाकी को फ्रांस की ओर भेजा गया या अन्य मार्ग पर लगाया गया।

स्पेन ने क्यों किया इंकार?

स्पेन के विदेश मंत्री Jose Manuel Albares ने स्पष्ट कहा कि उनका देश संयुक्त राष्ट्र चार्टर के दायरे से बाहर किसी भी हमले के लिए दक्षिणी स्पेन स्थित संयुक्त सैन्य अड्डों का उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा। उन्होंने यह भी कहा कि सप्ताहांत में ईरान पर हुए हमलों में इन अड्डों का इस्तेमाल नहीं किया गया। स्पेन के प्रधानमंत्री Pedro Sanchez के कार्यालय ने जवाब में कहा कि किसी भी व्यापार समीक्षा को अंतरराष्ट्रीय कानून और यूरोपीय संघ-अमेरिका समझौतों का सम्मान करना होगा।

क्यों जटिल स्पेन से रिश्ता तोड़ना ?

स्पेन European Union का सदस्य है। EU अपने सभी 27 देशों की ओर से व्यापार समझौतों पर बातचीत करता है। इसलिए अमेरिका सीधे केवल स्पेन के साथ व्यापार बंद नहीं कर सकता, जब तक वह EU स्तर पर कार्रवाई न करे। यह बयान उस समय आया है जब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम राष्ट्रपति को एकतरफा व्यापक वैश्विक शुल्क लगाने की अनुमति नहीं देता। हालांकि ट्रंप का दावा है कि अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत वे प्रतिबंध या दंडात्मक उपाय लागू कर सकते हैं। यह विवाद केवल अमेरिका-स्पेन संबंधों तक सीमित नहीं है। NATO एकता पर सवाल, EU-अमेरिका व्यापार संबंधों में तनाव, ईरान युद्ध के कारण वैश्विक कूटनीतिक खिंचाव, यदि यह टकराव बढ़ता है, तो ट्रांस-अटलांटिक गठबंधन की मजबूती पर असर पड़ सकता है।