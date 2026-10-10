CJP के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर कड़ी सुरक्षा, गाजीपुर बॉर्डर पर लगाए गए भारी पत्थर के बैरिकेड्स

मित्तल ने कहा कि अनधिकृत भीड़ और घटनाओं को रोकने के लिए ड्रोन और CCTV कैमरों से भी निगरानी की जा रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत जारी आदेशों के बारे में घोषणाएं भी कर रही है

गाजीपुर: शनिवार को दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध प्रदर्शन के दिन सुरक्षा के तौर पर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर बॉर्डर पर भारी पत्थर के बैरिकेड लगाए गए। पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर पर गाड़ियों की चेकिंग भी तेज कर दी और राष्ट्रीय राजधानी की ओर जाने वाली गाड़ियों की जांच की।



साउथ डिस्ट्रिक्ट के DCP अनंत मित्तल ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने पूरे शहर में, जिसमें साउथ डिस्ट्रिक्ट भी शामिल है, सुरक्षा इंतजाम कड़े कर दिए हैं और अंतर-राज्यीय व अंतर-जिला सीमाओं पर खास उपाय किए हैं। मित्तल ने कहा, "दिल्ली में CJP के विरोध प्रदर्शन के आह्वान को देखते हुए, साउथ डिस्ट्रिक्ट समेत पूरे शहर में सुरक्षा इंतज़ाम किए गए हैं। अंतर-राज्यीय और अंतर-जिला सीमाओं पर खास सुरक्षा उपाय लागू किए गए हैं।" उन्होंने आगे कहा, "हम अनधिकृत लोगों को दिल्ली में घुसने से रोक रहे हैं और चेकिंग कर रहे हैं। हमारा मकसद यह पक्का करना है कि दिन शांति से गुजरे।"उन्होंने बताया कि अलग-अलग सीमाओं पर करीब 12 पिकेट (चौकियां) बनाई गई हैं, इसके अलावा जिले के अंदर और बाहरी इलाकों में भी कई चौकियां हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस उन संगठनों के सदस्यों को रोकने और उन्हें समझाने के लिए चेकिंग कर रही है जिन्होंने विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था।

#WATCH | Uttar Pradesh: Heavy stone barricades being placed at Ghaziabad border (UP-Delhi border) as security measure ahead of the Cockroach Janta Party (CJP) protest today. https://t.co/0zNDrAgDwx — ANI (@ANI) October 10, 2026



मित्तल ने कहा कि अनधिकृत भीड़ और घटनाओं को रोकने के लिए ड्रोन और CCTV कैमरों से भी निगरानी की जा रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत जारी आदेशों के बारे में घोषणाएं भी कर रही है। इसके अलावा, हम किसी भी अनधिकृत भीड़ या घटना को रोकने के लिए ड्रोन और CCTV से निगरानी कर रहे हैं..." दिल्ली... हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत जारी आदेशों के बारे में लगातार घोषणाएं कर रहे हैं और ड्रोन से निगरानी भी कर रहे हैं।"

