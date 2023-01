पहाड़ गंज थाने में हेड कांस्टेबल खुद को मारी गोली, सुसाइड नोट मिला

नेशनल डेस्क: दिल्ली में हेड कांस्टेबल देवेंद्र कुमार ने पहाड़ गंज थाने के बैरक नंबर 3 में गोली मारकर खुदकुशी कर ली है, जगुआर 5 बाइक पर ड्यूटी थी। सुसाइड नोट भी मिला है। सूत्रों के अनुसार, SHO साहब से परेशान थे।

मृतक की पहचान दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल देवेंद्र कुमार के रूप में हुई है। हालांकि बरामद हुए इस सुसाइड नोट में क्या लिखा है इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है।

Delhi Police Head Constable Devendra Kumar shot himself dead at barrack number 3 of Pahar Ganj Police Station. A suicide note recovered: Delhi Police — ANI (@ANI) January 26, 2023