Property prices in Gurugram: गुरुग्राम में प्रॉपर्टी का धमाका: इन दो इलाकों में कीमतें 19% बढ़ीं, किराया भी 10% उछला

Edited By Anu Malhotra,Updated: 16 Jan, 2026 06:45 PM
Property Prices in Gurugram: दिल्ली-NCR से सटे गुरुग्राम में जमीन-जायदाद यानी रियल एस्टेट के बाजार में इन दिनों जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। शहर के दो खास इलाकों, गोल्फ कोर्स रोड और गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड में घरों की कीमतें और किराए, दोनों आसमान छू रहे हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक, गुरुग्राम में लग्जरी घरों के दामों में लगभग 19 प्रतिशत का बड़ा उछाल आया है, जबकि मकानों के किराए में भी 10 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस तेजी की सबसे बड़ी वजह यह है कि लोग आलीशान घरों में रहना तो चाहते हैं, लेकिन बाजार में तुरंत रहने के लिए तैयार (रेडी टू मूव) मकानों की काफी कमी है।
गुरुग्राम का रेंटल मार्केट यानी किराए का बाजार निवेशकों के लिए मुनाफे का सौदा साबित हो रहा है। गोल्फ कोर्स रोड जैसे प्रीमियम इलाकों में तो प्रॉपर्टी के रेट 24 प्रतिशत तक बढ़ गए हैं। साल 2025 की तीसरी तिमाही से ही कीमतों में बढ़ोतरी के संकेत मिलने लगे थे, जो दिसंबर आते-आते अपने चरम पर पहुँच गए। मकान मालिकों की मांग इतनी ज्यादा है कि वे किरायेदारों से मनचाहा किराया वसूल रहे हैं। इसके बावजूद गुरुग्राम की मांग कम नहीं हो रही है, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पूरे दिल्ली-NCR में जितने नए हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च हुए, उनमें से अकेले 59 प्रतिशत सिर्फ गुरुग्राम में थे।
आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2025 की आखिरी तिमाही में गुरुग्राम में लगभग 4,460 नए घर लॉन्च किए गए हैं। प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स का मानना है कि शहर में जिस तरह से नए लग्जरी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उसे देखते हुए आने वाले समय में किराए की दरों में और भी इजाफा हो सकता है। फिलहाल गुरुग्राम का रियल एस्टेट मार्केट निवेशकों के लिए 'गोल्डन पीरियड' से गुजर रहा है, जहां उन्हें निवेश पर बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है। मीडिल और high income group के लोगों के बीच बढ़ती डिमांड ने इस शहर को प्रॉपर्टी निवेश के मामले में देश के सबसे महंगे और पसंदीदा इलाकों में शामिल कर दिया है।