खाना खाते ही ब्रश करते हैं? आज ही बदल लें ये आदत, वरना खराब हो सकते हैं दांत

22 Jan, 2026

dental care tips in hindi

सफेद, मजबूत और चमकदार दांत हर किसी की चाहत होती है। इसके लिए रोजाना ब्रश करना जरूरी है, लेकिन सिर्फ ब्रश करना ही काफी नहीं—कब ब्रश किया जाए, यह उतना ही अहम है।

नेशनल डेस्क: सफेद, मजबूत और चमकदार दांत हर किसी की चाहत होती है। इसके लिए रोजाना ब्रश करना जरूरी है, लेकिन सिर्फ ब्रश करना ही काफी नहीं—कब ब्रश किया जाए, यह उतना ही अहम है। बहुत से लोग खाना खाते ही ब्रश कर लेते हैं, जबकि डेंटल एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह आदत कई बार दांतों को फायदा नहीं, बल्कि नुकसान पहुंचा सकती है।

दांतों के लिए ब्रश करना क्यों जरूरी है?

खाना खाने के कुछ ही समय बाद दांतों की सतह पर प्लाक जमा होने लगता है। यह एक चिपचिपी परत होती है, जिसमें बैक्टीरिया मौजूद रहते हैं। ये बैक्टीरिया भोजन में मौजूद शुगर को एसिड में बदल देते हैं। यही एसिड धीरे-धीरे दांतों की बाहरी परत यानी इनेमल को कमजोर करता है, जिससे कैविटी, सेंसिटिविटी और गम डिजीज का खतरा बढ़ जाता है। अगर प्लाक को समय पर साफ न किया जाए, तो यह सख्त होकर टार्टर बन जाता है, जो मसूड़ों में सूजन, खून आना और गंभीर डेंटल प्रॉब्लम्स की वजह बन सकता है।

खाना खाते ही ब्रश करना क्यों हो सकता है नुकसानदायक?

डेंटल एक्सपर्ट्स के अनुसार, एसिडिक फूड्स और ड्रिंक्स (जैसे नींबू, संतरा, कोल्ड ड्रिंक, सोडा, फ्रूट जूस या विनेगर) खाने के बाद दांतों का इनेमल कुछ समय के लिए नरम हो जाता है। ऐसे में तुरंत ब्रश करने से यह परत घिस सकती है, जिससे दांत स्थायी रूप से कमजोर हो सकते हैं।

कुछ स्टडीज़ में सामने आया है कि एसिडिक ड्रिंक लेने के 20 मिनट के भीतर ब्रश करने से दांतों की अंदरूनी परत (डेंटिन) को ज्यादा नुकसान होता है। वहीं, 30 से 60 मिनट इंतजार करने पर लार एसिड को न्यूट्रल कर देती है और इनेमल दोबारा मजबूत होने लगता है।

खाने के बाद ब्रश करने का सही समय क्या है?

डेंटल स्पेशलिस्ट्स की सलाह के मुताबिक सामान्य भोजन के बाद: 30 मिनट से 1 घंटे बाद ब्रश करें। एसिडिक फूड या ड्रिंक्स के बाद कम से कम 30 मिनट, बेहतर हो तो 60 मिनट इंतजार करें।

तुरंत क्या करें?

  • सादा पानी से मुंह कुल्ला करें
  • शुगर-फ्री च्युइंग गम चबाएं, इससे लार बनती है और एसिड जल्दी खत्म होता है।

दांतों के लिए बेस्ट ब्रशिंग रूटीन

  • सुबह उठकर ब्रश करें, फिर नाश्ता करें।
  • रात को सोने से पहले ब्रश करना बिल्कुल न भूलें।
  • दिन में कम से कम दो बार ब्रश करना आदर्श माना जाता है।

दांतों को लंबे समय तक मजबूत रखने के आसान टिप्स

एसिडिक चीजों के बाद दूध या चीज लें, इससे एसिड का असर कम होता है। कोल्ड ड्रिंक या जूस स्ट्रॉ से पिएं। हमेशा फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें। हर 6 महीने में एक बार डेंटिस्ट से चेकअप जरूर कराएं।

