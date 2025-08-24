Main Menu

Dog Attack: आवारा कुत्तों के झुंड ने 10 साल की मासूम बच्ची पर किया जानलेवा हमला, पैर पर काटा, VIDEO देख दहल जाएगा दिल

Edited By Mansa Devi,Updated: 24 Aug, 2025 06:09 PM

dog attack a pack of stray dogs attacked a 10 year old innocent girl

देशभर में आवारा कुत्तों के हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहाँ आवारा कुत्तों के एक झुंड ने 10 साल की एक बच्ची पर हमला कर दिया। यह घटना तब हुई जब बच्ची दुकान से लौट रही थी।

नेशनल डेस्क: देशभर में आवारा कुत्तों के हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहाँ आवारा कुत्तों के एक झुंड ने 10 साल की एक बच्ची पर हमला कर दिया। यह घटना तब हुई जब बच्ची दुकान से लौट रही थी।

कैसे हुआ यह खतरनाक हमला?
वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्ची कुत्तों के डर से भाग रही है, लेकिन कुत्ते उस पर लगातार हमला कर रहे हैं। भागने के दौरान बच्ची सड़क पर गिर जाती है और कुत्ते उसे घेर लेते हैं। इस दौरान पास में खड़े कुछ लोग तुरंत बच्ची की मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं और कुत्तों को भगाते हैं। गनीमत रही कि लोगों ने समय पर पहुंचकर बच्ची को बचा लिया, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। इस हमले में बच्ची के पैर पर चोट आई है।


प्रशासन पर उठ रहे हैं सवाल
सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में गुस्सा बढ़ गया है। लोग लगातार हो रहे इन हमलों को लेकर प्रशासन और नगर निगम की लापरवाही पर सवाल उठा रहे हैं। हाल ही में, कानपुर, पुणे और गाजियाबाद जैसे शहरों में भी आवारा कुत्तों के हमले की कई घटनाएं सामने आई थीं, जिनमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। 

 

