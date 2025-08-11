Main Menu

China Soybean Orders : ट्रंप ने कहा: चीन से सोयाबीन के ऑर्डर चौगुना करें, व्यापार घाटा घटाने का मौका!

11 Aug, 2025

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को कहा कि वे उम्मीद करते हैं कि चीन अमेरिका से अपनी सोयाबीन की खरीद को चार गुना बढ़ाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि इससे चीन और अमेरिका के बीच व्यापार घाटा कम करने में मदद मिलेगी।

नेशनल डेस्क:  अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को कहा कि वे उम्मीद करते हैं कि चीन अमेरिका से अपनी सोयाबीन की खरीद को चार गुना बढ़ाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि इससे चीन और अमेरिका के बीच व्यापार घाटा कम करने में मदद मिलेगी।

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, "चीन सोयाबीन की कमी को लेकर चिंतित है। हमारे किसान सबसे अच्छी और मजबूत सोयाबीन उगाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि चीन जल्दी ही अपनी सोयाबीन की खरीद चार गुना बढ़ाएगा। इससे चीन का अमेरिका के साथ व्यापार घाटा भी काफी हद तक कम होगा। हम जल्दी सेवा प्रदान करेंगे। धन्यवाद राष्ट्रपति शी।"
इस बयान से संकेत मिलता है कि अमेरिका चीन के साथ व्यापार संबंधों में सुधार चाहता है और सोयाबीन की आपूर्ति बढ़ाकर दोनों देशों के बीच व्यापार असंतुलन को कम करना चाहता है।  अमेरिका-चीन संबंधों में तनाव के बीच, दोनों देशों के बीच लगाई गई टैरिफ की अस्थायी सुलह मंगलवार को खत्म होने वाली है, जिससे उच्च टैरिफ लगाने का खतरा बढ़ गया है।

हालांकि, उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अभी तक चीन के रूस से तेल खरीद पर टैरिफ लगाने का फैसला नहीं किया है। वेंस ने फॉक्स न्यूज़ को बताया, "राष्ट्रपति सोच रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है।"

जब उनसे पूछा गया कि क्या भारत जैसे अन्य देशों की तरह चीन के खिलाफ भी इसी तरह के कदम उठाए जा सकते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि "चीन का मामला थोड़ा जटिल है क्योंकि हमारे संबंध कई अन्य मामलों को भी प्रभावित करते हैं, जो रूस की स्थिति से अलग हैं।"
 

