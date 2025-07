ICMR का अध्ययन: क्या ड्रोन से रक्त वितरण भविष्य में होगा हमारी जीवन रक्षक तकनीक? परीक्षण से उम्मीद जगी

नेशनल डेस्क : ग्रेटर नोएडा के जीआईएमएस अस्पताल से दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज तक एक ड्रोन के जरिए रक्त की थैलियों को सफलतापूर्वक पहुंचाया गया। यह प्रयोग 2023 में किए जाने की योजना थी, लेकिन हाल ही में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) के वैज्ञानिकों ने इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की है। ड्रोन ने 35 किलोमीटर की दूरी महज 15 मिनट में तय की, जबकि यह कार्य पारंपरिक एम्बुलेंस से एक घंटा तेजी से हुआ।

ड्रोन तकनीक: जीवन रक्षक रक्त के लिए एक आशाजनक विकल्प

जून 2023 में प्रकाशित आईसीएमआर के अध्ययन "रक्त वितरण के लिए ड्रोन तकनीक को अपनाना इसकी दक्षता और स्थायित्व का मूल्यांकन करने के लिए एक व्यवहार्यता" में बताया गया कि ड्रोन, जीवन रक्षक रक्त और उसके घटकों के परिवहन के लिए एक प्रभावी और कुशल विकल्प हो सकते हैं। अध्ययन में यह निष्कर्ष निकला कि ड्रोन चिकित्सा आपात स्थितियों में सुरक्षित और तेजी से रक्त परिवहन का एक प्रभावी तरीका हो सकते हैं। यह अध्ययन ड्रोन द्वारा नेत्र ऊतक वितरण में की गई सफलता के बाद आया है, जिसमें एक ड्रोन ने सोनीपत से झज्जर तक 38 किलोमीटर की दूरी 40 मिनट में तय की। सड़क मार्ग से इस दूरी को तय करने में दो घंटे से अधिक समय लगता है।



Making Indian Healthcare Future-ready With 'i-Drone'.



Trial run of blood bag delivery by drone successfully conducted.



Inaugural flight carried 10 units of whole blood samples from Govt Institute of Medical Sciences & Lady Hardinge Medical College, for the first time in India. pic.twitter.com/UoKfwaSq3o