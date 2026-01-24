सावधान दिल्लीवाले! आज परेड रिहर्सल के चलते ट्रैफिक डायवर्जन, कई रास्ते बंद और मेट्रो स्टेशनों पर पाबंदी

गणतंत्र दिवस से ठीक दो दिन पहले दिल्ली में परेड की अंतिम तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में शुक्रवार, 24 जनवरी को विजय चौक से इंडिया गेट तक गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल आयोजित की जाएगी।

नेशनल डेस्क: गणतंत्र दिवस से ठीक दो दिन पहले दिल्ली में परेड की अंतिम तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में शुक्रवार, 24 जनवरी को विजय चौक से इंडिया गेट तक गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल आयोजित की जाएगी। इसके चलते मध्य दिल्ली के कई प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रतिबंध लागू रहेंगे। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे एडवाइजरी का पालन करें और वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें।



इन मार्गों पर रहेगी आवाजाही बंद

दिल्ली पुलिस के अनुसार, रिहर्सल के दौरान विजय चौक, कर्तव्य पथ और इंडिया गेट के बीच सामान्य यातायात पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा सुबह 10:15 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक रफी मार्ग, जनपथ और मानेक शाह रोड से कर्तव्य पथ की ओर क्रॉस ट्रैफिक प्रभावित रहेगा।



वैकल्पिक रास्तों का करें उपयोग

ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे मदर टेरेसा क्रेसेंट रोड, सिकंदरा रोड, फिरोजशाह रोड, मथुरा रोड, सुब्रमण्यम भारती मार्ग और मोतीलाल नेहरू मार्ग जैसे वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करें, ताकि अनावश्यक जाम से बचा जा सके।



सोशल मीडिया और हेल्पलाइन से मिलेंगी अपडेट्स

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि यातायात से जुड़ी ताजा जानकारी उनके आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, एक्स (X) और हेल्पलाइन नंबरों के जरिए समय-समय पर साझा की जाएगी। लोगों से अनुरोध किया गया है कि घर से निकलने से पहले अपडेट जरूर चेक करें।



मेट्रो से सफर करने की सलाह

दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने यात्रियों से अपील की है कि सुरक्षा जांच और ट्रैफिक जाम से बचने के लिए अधिक से अधिक मेट्रो सेवाओं का उपयोग करें। हालांकि, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड के दौरान कुछ मेट्रो स्टेशनों जैसे आईटीओ, केंद्रीय सचिवालय और लाल किला पर प्रवेश और निकास अस्थायी रूप से बंद रहेंगे, जिन्हें परेड समाप्त होने के बाद खोल दिया जाएगा।



सुरक्षा को लेकर सतर्क रहने की अपील

गणतंत्र दिवस समारोह को देखते हुए पुलिस ने नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की है। किसी भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति की जानकारी तुरंत नजदीकी पुलिसकर्मी को देने को कहा गया है। पुलिस का कहना है कि आम नागरिकों की सतर्कता देश की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाती है।

