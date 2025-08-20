सुबह-सुबह लगे भूकंप के जोरदार झटके, डरे सहमे लोग घरों से निकले बाहर, रिक्टर स्केल पर इतनी रही तीव्रता

पाकिस्तान में बुधवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। पाकिस्तान में 2 बजकर 38 मिनट पर भूकंप आया।

नेशनल डेस्कः पाकिस्तान में बुधवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। पाकिस्तान में 2 बजकर 38 मिनट पर भूकंप आया। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 3.7 थी। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि लोग दहशत में आए गए और अपने घरों से बाहर आ गए। पाकिस्तान में रविवार को भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे। रिक्टर पैमाने पर इनकी तीव्रता 5.2 मापी गई थी।



इसके अलावा भूकंप के झटके हिमाचल प्रदेश के चंबा में भी महसूस किए गए हैं। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (एनसीएस) ने बुधवार तड़के हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में 3.3 तीव्रता का भूकंप महसूस किया। भूकंप भारतीय समयानुसार 03:27 बजे आया और इसकी गहराई 20 किलोमीटर थी। इसके अलावा चंबा में ही सुबह 4 बजकर 39 मिनट पर 4.0 तीव्रता का एक और भूकंप का झटका आया।



भूकंप क्या है और यह क्यों आता है?

भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, जो धरती की सतह के नीचे मौजूद टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल के कारण आता है। हमारी पृथ्वी कुल 12 बड़ी टेक्टोनिक प्लेटों पर टिकी हुई है। ये प्लेटें लगातार, लेकिन बहुत धीमी गति से (करीब 4–5 मिलीमीटर प्रति साल) हिलती रहती हैं। जब ये प्लेटें आपस में टकराती हैं या एक-दूसरे के ऊपर-नीचे खिसकती हैं, तो अंदर अत्यधिक दबाव बन जाता है। जब ये दबाव अचानक बाहर निकलता है, तो धरती में कंपन (vibration) होता है, जिसे हम भूकंप कहते हैं।

भूकंप आने पर क्या करें?