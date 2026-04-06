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EPFO 3.0 Update: अब घर बैठे ATM और UPI से तुरंत निकाले जा सकेंगे PF के पैसे, जानिए क्या है नई लिमिट

Edited By Updated: 06 Apr, 2026 02:37 PM

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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पिछले साल EPFO 3.0 लॉन्च किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य रिटायरमेंट फंड की डिजिटल सेवाओं को और आसान, तेज़ और आधुनिक बनाना है।

नेशनल डेस्क: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पिछले साल EPFO 3.0 लॉन्च किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य रिटायरमेंट फंड की डिजिटल सेवाओं को और आसान, तेज़ और आधुनिक बनाना है। उम्मीद है कि यह नई प्रणाली 2026 के मध्य तक पूरी तरह लागू हो जाएगी। EPFO 3.0 कर्मचारियों को उनके PF (Provident Fund) तक आसान पहुँच और तेज़ सेवा उपलब्ध कराएगा, जिससे बैंक या EPFO ऑफिस के चक्कर लगाने की आवश्यकता खत्म होगी।

EPFO 3.0 में प्रमुख बदलाव
EPFO 3.0 में कई नए फीचर्स और बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं। इनमें प्रोविडेंट फंड तक आसान डिजिटल पहुँच, ऑटो-क्लेम सेटलमेंट, और कर्मचारियों के बैंक खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर करना शामिल है। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब कर्मचारी ATM और UPI के जरिए सीधे PF का पैसा निकाल सकेंगे। इसके अलावा, सदस्य UPI पर अपना PF बैलेंस भी आसानी से चेक कर पाएंगे।

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ATM और UPI से निकासी की सीमा
EPFO ने यह तय किया है कि किसी भी समय खाते में जमा कुल राशि का केवल 50% तक ही निकाला जा सकेगा। इसका उद्देश्य यह है कि सदस्य कुछ पैसा भविष्य के लिए बचाकर रख सकें। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, EPFO सदस्य के लिए ATM कार्ड भी जारी कर सकता है, जो सीधे PF खाते से जुड़ा होगा और जिससे पैसे की निकासी और भी आसान हो जाएगी।

PF निकासी के लिए आवश्यक शर्तें
PF का पैसा निकालने के लिए कुछ जरूरी शर्तें पूरी करनी होंगी। सदस्य के पास एक्टिव यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) होना चाहिए और मोबाइल नंबर और UAN दोनों एक्टिव होने चाहिए। साथ ही, UAN को Aadhaar, PAN, बैंक खाता संख्या और IFSC से लिंक किया जाना जरूरी है। EPFO ने 32 सरकारी और निजी बैंकों के साथ समझौता किया है ताकि PF क्लेम प्रोसेसिंग तेज़ और सुविधाजनक हो।

EPFO 3.0 के फायदे
EPFO 3.0 से कर्मचारियों को अब बैंक या EPFO ऑफिस के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। PF का पैसा तुरंत ATM या UPI से निकाला जा सकेगा। ऑटो क्लेम और सीधे बैंक ट्रांसफर से समय की बचत होगी। इसके साथ ही कर्मचारियों को डिजिटल सुविधा के जरिए अपने पैसे पर बेहतर नियंत्रण और सुविधा मिलेगी। EPFO 3.0 के ये बदलाव कर्मचारियों के लिए PF प्रबंधन को आसान, तेज़ और सुरक्षित बनाने की दिशा में बड़ा कदम साबित होंगे।

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