फडणवीस ने ‘वोट चोरी' के आरोपों पर कहा- राहुल गांधी ‘सीरियल लायर' है और लगातार झूठ फैला रहे हैं

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को ‘‘सीरियल लायर'' (लगातार झूठ बोलने वाला) करार दिया और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के खिलाफ ‘‘वोट चोरी'' के उनके आरोपों को खारिज कर दिया।

नेशनल डेस्क: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को ‘‘सीरियल लायर'' (लगातार झूठ बोलने वाला) करार दिया और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के खिलाफ ‘‘वोट चोरी'' के उनके आरोपों को खारिज कर दिया। फडणवीस ने यहां संवाददाताओं से कहा कि विपक्षी नेताओं के ये ‘‘झूठ'' केवल खुद को दिलासा दिलाने के लिए हैं। उन्होंने कहा, ‘‘मैंने पहले भी कहा है कि राहुल गांधी एक ‘सीरियल लायर' हैं। वह लगातार झूठ फैला रहे हैं। मुझे यह देखकर दुख होता है कि महाराष्ट्र के कुछ नेताओं को भी अचानक एहसास हो गया है कि राहुल गांधी सच बोल रहे हैं।''

ये भी पढ़ें- 10 सालों में 4500 से ज़्यादा रेड, 9500 करोड़ कैश जब्त! ED की रेड से दहल रहें हैं सांसद, विधायक से लेकर IAS अधिकारी तक...

गांधी के इस आरोप पर कि भाजपा ने वोट ‘‘चुराए'' हैं, मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि झूठी सूचनाओं का कभी कोई आधार नहीं होता। वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा, ‘‘झूठ की बुनियाद पर टिका किला ढह जाता है। जब तक वे यह नहीं समझते कि जनता का वोट जीतने के लिए जनता के बीच जाकर उनका भरोसा जीतना पड़ता है, तब तक खुद को दिलासा दिलाने के लिए इस तरह के झूठ उनके लिए काफी हैं।''

ये भी पढ़ें- एशिया कप 2025 से पहले BCCI ने तोड़ा Dream11 से नाता,कहा- अब हम ऐसी किसी संस्था से नहीं जुड़ेंगे

गांधी ने आरोप लगाया है कि कर्नाटक, महाराष्ट्र और हरियाणा में ‘वोट की चोरी' हुई है और आगामी विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा निर्वाचन आयोग की मिलीभगत से बिहार में लोगों के वोट ‘‘चुराने'' की कोशिश कर रही है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) सहित कुछ अन्य विपक्षी दलों ने भी ‘‘वोट चोरी'' का मुद्दा उठाया है और अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से फर्जी मतदाताओं का पता लगाने के लिए मतदाता सूची की जांच करने को कहा है।

ये भी पढ़ें- ‘केक, छोटे- छोटे कदम और 1+1=3…’ परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा के घर जल्द गूंजेगी किलकारी, शेयर किया क्यूट सा पोस्ट

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे ने भी कहा है कि वह 2016 से ‘‘वोट चोरी'' की बात कर रहे हैं और निर्वाचन आयोग को तब जांच करनी चाहिए थी जब राहुल गांधी और भाजपा नेता अनुराग ठाकुर दोनों ने मतदाता सूची में धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। मुख्यमंत्री फडणवीस ने रविवार को कहा कि वोट चोरी का आरोप लगाने वाले ये नेता अपनी हार पर आत्ममंथन करने के बजाय चुनाव में हुई हार से अपने कार्यकर्ताओं को सांत्वना देने के लिए ऐसा कर रहे हैं।