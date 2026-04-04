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फेमस टीवी एक्ट्रेस का 66 वर्ष की आयु में निधन, कैंसर से हारीं जिंदगी की जंग

Edited By Updated: 04 Apr, 2026 03:51 PM

famous tv actress dee freeman passes away at 66

अभिनय में आने से पहले वह अमेरिकी मरीन कॉर्प्स में थीं। उनके परिवार ने प्रशंसकों को उनके प्यार और प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद दिया है। मनोरंजन जगत उनके निधन पर शोक व्यक्त कर रहा है।

Dee Freeman Death: मनोरंजन जगत के लिए एक दुखद खबर सामने आई है। 'द यंग एंड द रेस्टलेस' और 'सिस्तास' जैसे लोकप्रिय धारावाहिकों में अपनी दमदार अदाकारी के लिए पहचानी जाने वाली दिग्गज अभिनेत्री डी फ्रीमैन का निधन हो गया है। 66 वर्षीय अभिनेत्री पिछले काफी समय से स्टेज 4 फेफड़ों के कैंसर (Lung Cancer) से जूझ रही थीं। 2 अप्रैल, 2026 को उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। 

परिवार ने आधिकारिक बयान जारी कर दी जानकारी 

अभिनेत्री के निधन की पुष्टि उनके परिवार ने फ्रीमैन के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट के माध्यम से की। एक भावुक पोस्ट साझा करते हुए परिवार ने लिखा, "हमें अत्यंत दुख के साथ यह सूचित करना पड़ रहा है कि कैंसर के खिलाफ एक लंबी लड़ाई के बाद 2 अप्रैल को डी का निधन हो गया। वह प्रशंसकों से मिले प्यार और दुआओं से बहुत अभिभूत थीं। यह जानकर उन्हें सुकून मिलता था कि दुनिया भर में कितने लोग उनकी परवाह करते हैं।" परिवार ने इस कठिन समय में समर्थन देने के लिए सभी शुभचिंतकों का आभार भी व्यक्त किया है। 

मरीन कॉर्प्स से अभिनय तक का अनूठा सफर 

6 जून, 1959 को लुइसियाना में जन्मी डी फ्रीमैन का जीवन काफी प्रेरणादायक रहा। ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने से पहले, उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स मरीन कॉर्प्स में 6 वर्षों तक अपनी सेवाएं दी थीं। इसके बाद वह जापान चली गईं, जहां उन्होंने एक रेडियो डीजे (Radio DJ) के रूप में अपनी आवाज का जादू बिखेरा। 

प्रमुख फिल्मी सफर 

फ्रीमैन ने साल 1995 में टीवी सीरीज 'कोच' के जरिए अभिनय की शुरुआत की थी। अपने लंबे करियर में उन्होंने कई यादगार किरदार निभाए। उनके प्रमुख कार्यों में शामिल हैं: द यंग एंड द रेस्टलेस और सिस्तास (लोकप्रिय भूमिकाएं), द एक्स-फाइल्स. डेक्स्टर, बोन्स। डी फ्रीमैन के निधन से हॉलीवुड और उनके चाहने वालों के बीच शोक की लहर है। उन्हें न केवल एक बेहतरीन अदाकारा, बल्कि एक निडर योद्धा के रूप में भी याद किया जाएगा।

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