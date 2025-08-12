15 अगस्त से शुरू होने जा रहा FASTag Annual Pass, जानिए इसकी कीमत, नियम और फायदे

नेशनल हाईवे पर सफर करने वालों के लिए एक राहत भरी खबर है। टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी लाइनों और बार-बार रिचार्ज की झंझट से छुटकारा पाने के लिए NHAI (नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया) 15 अगस्त 2025 से FASTag Annual Pass लॉन्च करने जा रही है। यह नया पास...

नेशनल डेस्क: नेशनल हाईवे पर सफर करने वालों के लिए एक राहत भरी खबर है। टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी लाइनों और बार-बार रिचार्ज की झंझट से छुटकारा पाने के लिए NHAI (नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया) 15 अगस्त 2025 से FASTag Annual Pass लॉन्च करने जा रही है। यह नया पास उन लोगों के लिए फायदेमंद है, जो रोज़ाना या बार-बार हाईवे पर सफर करते हैं। इससे यात्रा आसान, तेज और बिना रुकावट के हो सकेगी।



क्या है FASTag Annual Pass?

FASTag Annual Pass के तहत कार, जीप और वैन जैसे व्यक्तिगत वाहनों को ₹3000 में 200 टोल क्रॉसिंग या एक साल की वैधता मिलेगी । अगर आप एक साल से पहले ही 200 बार टोल पार कर लेते हैं, तो पास को फिर से रिचार्ज कराना होगा। बता दें इस एनुअल पास फायदा केवल सिर्फ नॉन कमर्शियल वाहनों को मिलेगा। टैक्सी, ट्रक, बस जैसे कमर्शियल वाहनों के मालिक इसे नहीं खरीद पाएंगे।



कैसे मिलेगा ये पास?

- कोई नया FASTag खरीदने की जरूरत नहीं होगी। यह मौजूदा FASTag से ही लिंक हो जाएगा। पास को सिर्फ NHAI और सड़क परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर ही इस्तेमाल किया जा सकता है। FASTag Annual Pass प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएं:-



- Rajmarg Yatra ऐप या NHAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।



- अपने वाहन का नंबर और FASTag ID दर्ज करें।



- UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से ₹3000 का भुगतान करें।



- भुगतान के बाद, आपका पास सक्रिय हो जाएगा और आपको SMS के माध्यम से सूचना प्राप्त होगी।



महत्वपूर्ण बातें:-

लागू वाहन: केवल निजी वाहन (कार, जीप, वैन)



कीमत: ₹3000 (एक साल या 200 टोल क्रॉसिंग, जो पहले हो)



रिचार्ज: यदि 200 टोल क्रॉसिंग से पहले पास की वैधता समाप्त हो जाती है, तो रिचार्ज आवश्यक होगा।



किन बातों का रखें ध्यान?

कहां काम करेगा- केवल NHAI और सड़क परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले नेशनल हाईवे/एक्सप्रेसवे

कहां काम नहीं करेगा- स्टेट हाईवे, नगर निगम टोल रोड, प्राइवेट टोल रोड

रिफंड योग्य?- नहीं, नॉन-रिफंडेबल

ट्रांसफरेबल?- नहीं, केवल रजिस्टर्ड वाहन के लिए मान्य

ऑटो रिन्यूअल?- नहीं, मैनुअल रिचार्ज करना होगा



क्या हैं फायदे?

- बार-बार रिचार्ज करने की जरूरत नहीं



- समय और ट्रैफिक की बचत



- हाईवे ड्राइविंग का अनुभव होगा और बेहतर



- भारी ट्रैफिक से राहत मिलेगी



- Frequent Travellers के लिए बेहद किफायती