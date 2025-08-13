Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




  • 15 अगस्त से शुरू होगी FASTag Annual Pass की सुविधा, इन डॉक्यूमेंट्स की मदद से होगा आवेदन; ऐसे करें अप्लाई

15 अगस्त से शुरू होगी FASTag Annual Pass की सुविधा, इन डॉक्यूमेंट्स की मदद से होगा आवेदन; ऐसे करें अप्लाई

Edited By Mehak,Updated: 13 Aug, 2025 01:27 PM

fastag annual pass to roll out from august 15 check required documents

देश में टोल टैक्स भुगतान को आसान बनाने के लिए अब एक नई सुविधा शुरू होने जा रही है। 15 अगस्त 2025 से FASTag Annual Pass की सुविधा शुरू हो जाएगी। इसके बाद हाईवे या एक्सप्रेसवे पर रोजाना सफर करने वाले लोगों को बार-बार टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं...

नेशनल डेस्क : देश में टोल टैक्स भुगतान को आसान बनाने के लिए अब एक नई सुविधा शुरू होने जा रही है। 15 अगस्त 2025 से FASTag Annual Pass की सुविधा शुरू हो जाएगी। इसके बाद हाईवे या एक्सप्रेसवे पर रोजाना सफर करने वाले लोगों को बार-बार टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं होगी। यह पास एक बार लेने के बाद पूरे एक साल तक बिना रुके यात्रा करने की सुविधा देगा।

यह भी पढ़ें - Heavy Rain Alert: आने वाले अगले 48 घंटे भारी बारिश के नाम, मौसम विभाग ने इन 45 जिलों मे जारी किया अलर्ट

किनके लिए फायदेमंद होगा?

यह सुविधा खासतौर पर उन वाहन चालकों के लिए उपयोगी है, जो रोजाना या अक्सर हाईवे और एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करते हैं। एनुअल पास से उनका समय बचेगा और यात्रा और भी आसान हो जाएगी।

जरूरी दस्तावेज 

फास्टैग एनुअल पास के लिए आवेदन करने से पहले आपके पास ये दस्तावेज होने जरूरी हैं:

  • वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC)
  • आधार कार्ड या पैन कार्ड
  • बैंक खाते की जानकारी

अगर पास किसी कंपनी के नाम पर बनवाना है, तो कंपनी के रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स भी जरूरी होंगे। सभी दस्तावेजों की जांच के बाद ही एनुअल पास जारी किया जाएगा।

और ये भी पढ़े

कैसे करें आवेदन? 

फास्टैग एनुअल पास के लिए दो मुख्य तरीके हैं:

राजमार्ग यात्रा ऐप (Rajmarg Yatra App)

  • ऐप में जाकर वाहन की डिटेल्स भरें।
  • आवश्यक दस्तावेज डिजिटली अपलोड करें।
  • फॉर्म सबमिट करें।

एनएचएआई की आधिकारिक वेबसाइट (NHAI Official Website)

  • वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉर्म भरें।
  • दस्तावेज अपलोड करें।

दोनों ही तरीकों में दस्तावेज़ चेक होने के बाद पास को सक्रिय कर दिया जाएगा।

कब से मिलेगा फायदा?

15 अगस्त 2025 से इस सुविधा की शुरुआत हो जाएगी। इसके बाद बार-बार टोल टैक्स भरने और लाइन में लगने की झंझट खत्म हो जाएगी।

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!