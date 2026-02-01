Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | वित्त मंत्री के 'साड़ी लुक' ने फिर जीता दिल, डार्क मैजेंटा कांजीवरम में दिखी सादगी और शक्ति, जानें क्या है इस चुनाव का खास संदेश?

वित्त मंत्री के 'साड़ी लुक' ने फिर जीता दिल, डार्क मैजेंटा कांजीवरम में दिखी सादगी और शक्ति, जानें क्या है इस चुनाव का खास संदेश?

Edited By Updated: 01 Feb, 2026 11:18 AM

finance minister s sari look wins hearts again

बजट के आंकड़ों के साथ-साथ हर साल संसद भवन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पहनावा भी सुर्खियां बटोरता है। अपनी सादगी और भारतीय कला के प्रति प्रेम के लिए मशहूर वित्त मंत्री इस साल भी एक खास हैंडलूम साड़ी में नजर आईं। उनके इस लुक ने न केवल फैशन जगत...

Finance Minister Budget Sari : बजट के आंकड़ों के साथ-साथ हर साल संसद भवन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पहनावा भी सुर्खियां बटोरता है। अपनी सादगी और भारतीय कला के प्रति प्रेम के लिए मशहूर वित्त मंत्री इस साल भी एक खास हैंडलूम साड़ी में नजर आईं। उनके इस लुक ने न केवल फैशन जगत का ध्यान खींचा बल्कि देश के क्षेत्रीय कारीगरों और बुनकरों की मेहनत को एक नेशनल प्लेटफॉर्म भी दिया। आइए जानते हैं वित्त मंत्री की इस 'बजट साड़ी' की खासियत और इसके पीछे छिपा गहरा अर्थ।

शाही कांजीवरम सिल्क: परंपरा और आधुनिकता का मेल

इस साल बजट पेश करने के लिए निर्मला सीतारमण ने गहरे बैंगनी (Dark Magenta) रंग की हाथ से बुनी हुई कांजीवरम सिल्क साड़ी का चुनाव किया। साड़ी पर सूक्ष्म चेक्स (Checks) वाला पैटर्न बना हुआ है। इसमें सुनहरे (Golden) धागों का बारीकी से काम किया गया है जो इसे एक 'रॉयल' टच दे रहा है। बैंगनी रंग के साथ गहरा नीला और सुनहरा बॉर्डर इस साड़ी को बेहद क्लासी और गंभीर लुक दे रहा है।

PunjabKesari

शॉल और स्टाइलिंग

फरवरी की हल्की ठंड को देखते हुए वित्त मंत्री ने अपने लुक को बेहद सलीके से स्टाइल किया। उन्होंने साड़ी के साथ भूरे (Brown) रंग का एक सुंदर शॉल कैरी किया जो उनके लुक में शालीनता जोड़ रहा था। सादगी को बरकरार रखते हुए उन्होंने कानों में छोटे और सिंपल 'टॉप्स' पहने थे। साड़ी के साथ उन्होंने मैचिंग फुल-स्लीव ब्लाउज पहना जो उनके पारंपरिक लुक को पूरा कर रहा था।

PunjabKesari

क्या है कांजीवरम साड़ी की खासियत?

दक्षिण भारत खासकर तमिलनाडु के कांचीपुरम में हाथ से बुनी जाने वाली ये साड़ियां अपनी मजबूती और शाही चमक के लिए जानी जाती हैं। इन्हें शुद्ध 'मल्बरी सिल्क' और असली सोने-चांदी की जरी से तैयार किया जाता है। कांजीवरम की सबसे बड़ी खूबी इसकी बुनाई है। इसमें साड़ी के मुख्य भाग और बॉर्डर को अलग-अलग बुना जाता है और फिर उन्हें बड़ी मजबूती से जोड़ा जाता है। साड़ी के पल्लू को 'पेटनी तकनीक' से जोड़ा जाता है जिससे यह सालों-साल खराब नहीं होती।

और ये भी पढ़े

PunjabKesari

बैंगनी रंग और काला बॉर्डर: क्या है इसके पीछे का संदेश?

रंगों का चुनाव अक्सर व्यक्तित्व और संदेश को दर्शाता है:

  • डार्क मैजेंटा (बैंगनी): भारतीय संस्कृति में यह रंग शक्ति, शुभ शुरुआत और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है।

  • गंभीरता का प्रतीक: साड़ी का गहरा शेड और काला बॉर्डर आर्थिक निर्णयों की गंभीरता और मजबूती को दर्शाता है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!