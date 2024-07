चीन के जिगोंग में शॉपिंग सेंटर में लगी आग, 16 लोगों की मौत, कई लापता

नेशनल डेस्क: चीन के दक्षिण पश्चिम शहर जिगोंग के एक शॉपिंग सेंटर में आग लगने से 16 लोगों की tragically मौत हो गई है। ऑफिशियल न्यूज एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार, यह घटना बुधवार शाम 6 बजे के बाद एक 14 मंजिला कॉमर्शियल बिल्डिंग में हुई।



आग की घटना और बचाव कार्य

आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और बचाव कर्मियों की टीम मौके पर पहुंची। बचाव कार्य रात भर जारी रहा, जिसमें सुबह 3 बजे तक लोग बाहर निकालने की कोशिश की गई। आग लगने के कारण इमारत के निचले हिस्से में धुआं भर गया, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो गई।



आग लगने का कारण

हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आग किस कारण से लगी और आग लगने के समय बिल्डिंग में कितने लोग मौजूद थे। प्रारंभिक जांच में यह संकेत मिले हैं कि आग लगने का कारण कंस्ट्रक्शन का काम हो सकता है, लेकिन इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। घटना की जांच की जा रही है ताकि सटीक कारणों का पता लगाया जा सके।



A MASSIVE fire in China leaves 8 dead and many trapped in a Zigong shopping mall.



More confirmation of Hanke’s School Boy’s Theory of History: It’s just one damn thing after another.pic.twitter.com/7OCuGbnNKZ — Steve Hanke (@steve_hanke) July 17, 2024