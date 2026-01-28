Main Menu

    Kia Car Discounts 2026: जल्दी करें kia की इन गाड़ियों पर मिल रहा है शानदार डिस्काउंट, बस इस दिन तक उठा सकते हैं ऑफर का फायदा

Kia Car Discounts 2026: जल्दी करें kia की इन गाड़ियों पर मिल रहा है शानदार डिस्काउंट, बस इस दिन तक उठा सकते हैं ऑफर का फायदा

28 Jan, 2026 02:09 PM

fit in budget kia superhit massive benefits on sonet and carens in january

अगर आप भी नई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो जनवरी 2026 आपके लिए बेहतरीन मौका लेकर आया है। Kia India अपनी लोकप्रिय गाड़ियों जैसे Sonet, Seltos और Carens पर लाखों रुपये की भारी छूट दे रही है। कंपनी का यह 'क्लियरेंस सेल' जैसा ऑफर पुराने (2025) और...

Kia Car Discounts 2026: अगर आप भी नई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो जनवरी 2026 आपके लिए बेहतरीन मौका लेकर आया है। Kia India अपनी लोकप्रिय गाड़ियों जैसे Sonet, Seltos और Carens पर लाखों रुपये की भारी छूट दे रही है। कंपनी का यह 'क्लियरेंस सेल' जैसा ऑफर पुराने (2025) और नए (2026) दोनों मॉडल्स पर लागू है। यह डिस्काउंट केवल 31 जनवरी 2026 तक ही उपलब्ध है।

PunjabKesari

डिस्काउंट डिटेल्स

मॉडल (Model)

2025 मॉडल पर छूट (₹)

2026 मॉडल पर छूट (₹)

Kia Sonet

66,000 से ज्यादा

44,000 से ज्यादा

Kia Syros

1,05,000 से ज्यादा

69,000 से ज्यादा

Kia Seltos

1,45,000 से ज्यादा

79,000 से ज्यादा

Kia Carens

68,000 से ज्यादा

61,000 से ज्यादा

Kia Carnival

2,00,000 से ज्यादा

1,78,000 तक

 

