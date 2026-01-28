Kia Car Discounts 2026: जल्दी करें kia की इन गाड़ियों पर मिल रहा है शानदार डिस्काउंट, बस इस दिन तक उठा सकते हैं ऑफर का फायदा
Edited By Radhika,Updated: 28 Jan, 2026 02:09 PM
Kia Car Discounts 2026: अगर आप भी नई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो जनवरी 2026 आपके लिए बेहतरीन मौका लेकर आया है। Kia India अपनी लोकप्रिय गाड़ियों जैसे Sonet, Seltos और Carens पर लाखों रुपये की भारी छूट दे रही है। कंपनी का यह 'क्लियरेंस सेल' जैसा ऑफर पुराने (2025) और नए (2026) दोनों मॉडल्स पर लागू है। यह डिस्काउंट केवल 31 जनवरी 2026 तक ही उपलब्ध है।
डिस्काउंट डिटेल्स
|
मॉडल (Model)
|
2025 मॉडल पर छूट (₹)
|
2026 मॉडल पर छूट (₹)
|
Kia Sonet
|
66,000 से ज्यादा
|
44,000 से ज्यादा
|
Kia Syros
|
1,05,000 से ज्यादा
|
69,000 से ज्यादा
|
Kia Seltos
|
1,45,000 से ज्यादा
|
79,000 से ज्यादा
|
Kia Carens
|
68,000 से ज्यादा
|
61,000 से ज्यादा
|
Kia Carnival
|
2,00,000 से ज्यादा
|
1,78,000 तक