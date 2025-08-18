Indian Bank की शानदार FD स्कीम: ₹1 लाख जमा करें, पाएं ₹14,663 का गारंटीड ब्याज

अगर आप भी अपने पैसे को सुरक्षित जगह निवेश कर फिक्स रिटर्न चाहते हैं, तो इंडियन बैंक की फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) योजना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। सरकार द्वारा संचालित इस बैंक ने हाल ही में अपनी एफडी ब्याज दरों में संशोधन किया है, जो 1 अगस्त 2025...

नेशनल डेस्क: अगर आप भी अपने पैसे को सुरक्षित जगह निवेश कर फिक्स रिटर्न चाहते हैं, तो इंडियन बैंक की फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) योजना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। सरकार द्वारा संचालित इस बैंक ने हाल ही में अपनी एफडी ब्याज दरों में संशोधन किया है, जो 1 अगस्त 2025 से लागू हो चुकी हैं। इसमें वरिष्ठ नागरिकों और सुपर सीनियर सिटीजन्स को और भी अधिक ब्याज दर का लाभ दिया जा रहा है।

Indian Bank की FD योजना की मुख्य बातें:

इंडियन बैंक में आप 7 दिनों से लेकर 10 साल तक के लिए एफडी कर सकते हैं। नई दरों के मुताबिक, ब्याज दरें 2.80% से शुरू होकर अधिकतम 7.45% तक जाती हैं, जो कि डिपॉजिट की अवधि और आपकी आयु के आधार पर तय होती हैं।

2 साल की एफडी पर क्या मिलेगा फायदा?

अगर आप इंडियन बैंक में 2 साल के लिए 1 लाख रुपये एफडी में लगाते हैं, तो आपको एक सुनिश्चित रिटर्न मिलता है:

सामान्य नागरिकों के लिए:

ब्याज दर: 6.40% प्रति वर्ष

मैच्योरिटी अमाउंट: ₹1,13,540

यानी आपको कुल ₹13,540 का फिक्स रिटर्न मिलेगा।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए (60 वर्ष से अधिक):

ब्याज दर: 6.90% प्रति वर्ष

मैच्योरिटी अमाउंट: ₹1,14,663

यानी वरिष्ठ नागरिकों को ₹14,663 का ब्याज मिलेगा।

सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए खास स्कीम:

80 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए इंडियन बैंक ने और भी आकर्षक दरें तय की हैं। एक खास योजना “Ind Secure Product” के तहत, 444 दिनों की FD पर:

सामान्य नागरिकों को मिलती है 6.70% ब्याज

वरिष्ठ नागरिकों को 7.20%

सुपर सीनियर सिटीजन्स को मिलती है 7.45% की दर

न्यूनतम ब्याज और अवधि:

सबसे कम ब्याज दर 2.80% केवल 7 दिनों की एफडी पर मिलती है।

आप अधिकतम 10 साल तक की अवधि के लिए एफडी कर सकते हैं।

क्यों करें एफडी में निवेश?

जोखिम से पूरी तरह मुक्त

तय समय पर गारंटीड रिटर्न

सीनियर सिटीजन को अतिरिक्त ब्याज का लाभ

निवेश पर टैक्स में भी मिल सकती है छूट (धारा 80C के तहत कुछ स्कीमों में)