Vince Zampella Death : कॉल ऑफ ड्यूटी के मालिक विंस ज़म्पेला की मौत, कार हादसे का LIVE VIDEO आया सामने

Vince Zampella Death : गेमिंग की दुनिया को ऊंचाइयों पर ले जाने वाले दिग्गज विंस ज़म्पेला (Vince Zampella) अब हमारे बीच नहीं रहे। 'इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स' (EA) के कार्यकारी और 'रेस्पॉन एंटरटेनमेंट' के प्रमुख ज़म्पेला की रविवार 21 दिसंबर को कैलिफोर्निया में एक भीषण कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। 55 वर्षीय ज़म्पेला ने आधुनिक शूटर गेम्स की परिभाषा बदलने में अहम भूमिका निभाई थी।

कैसे हुआ यह दर्दनाक हादसा?

हादसा लॉस एंजिल्स के उत्तर में स्थित सैन गैब्रियल पर्वत के 'एंजिल्स क्रेस्ट हाईवे' पर हुआ। यह रास्ता अपने खतरनाक मोड़ों के लिए जाना जाता है। ज़म्पेला अपनी 2026 फेरारी 296 GTS चला रहे थे। यह एक बेहद शक्तिशाली हाइब्रिड कार है। दोपहर करीब 12:45 बजे, एक तीखे मोड़ पर कार अनियंत्रित होकर कंक्रीट के डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार में तुरंत आग लग गई। ज़म्पेला कार के भीतर ही फंस गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। कार में सवार एक अन्य यात्री टक्कर के बाद बाहर गिर गया था जिसे अस्पताल ले जाया गया लेकिन इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया।

गेमिंग के बादशाह का शानदार सफर

विंस ज़म्पेला का नाम गेमिंग इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। उन्होंने ऐसे गेम्स बनाए जिन्हें दुनिया भर में करोड़ों लोग खेलते हैं:

कॉल ऑफ ड्यूटी (Call of Duty): 2002 में उन्होंने 'इन्फिनिटी वार्ड' की स्थापना की। उनके नेतृत्व में 'मॉडर्न वारफेयर' जैसी सीरीज आई जिसने ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम्स का चेहरा बदल दिया। एपेक्स लीजेंड्स (Apex Legends): 2010 में उन्होंने 'रेस्पॉन एंटरटेनमेंट' बनाया। यहां उन्होंने 'एपेक्स लीजेंड्स' जैसा बैटल रॉयल गेम दिया जिसने रिलीज के कुछ ही हफ्तों में 5 करोड़ से ज्यादा खिलाड़ी जुटा लिए थे। स्टार वार्स और बैटलफील्ड: उन्होंने 'स्टार वार्स जेडी: फॉलन ऑर्डर' और हाल ही में रिलीज हुए 'बैटलफील्ड 6' (2025) की भी निगरानी की जिसने गिरती हुई फ्रेंचाइजी को फिर से खड़ा कर दिया।

पुलिस जांच और सड़क की स्थिति

कैलिफोर्निया हाईवे पेट्रोल (CHP) इस मामले की जांच कर रही है। शुरुआती जांच में निम्नलिखित बिंदु सामने आए हैं:

हाइवे का खतरा: एंजिल्स क्रेस्ट हाईवे दो लेन का सुंदर मार्ग है लेकिन यहां की भौगोलिक स्थिति और चुनौतीपूर्ण मोड़ अक्सर हादसों का कारण बनते हैं।

जांच के विषय: पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या दुर्घटना का कारण कार की अत्यधिक गति थी कोई तकनीकी खराबी या सड़क की स्थिति। फोरेंसिक जांच के लिए सड़क को कई घंटों तक बंद रखा गया।

गेमिंग इंडस्ट्री में शोक की लहर

ज़म्पेला की मौत की खबर फैलते ही सोशल मीडिया पर गेमर्स और डेवलपर्स ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। 'मैडल ऑफ ऑनर' से अपना करियर शुरू करने वाले विंस ने गेमप्ले और कहानी कहने के नए तरीके विकसित किए थे। गेमिंग कम्युनिटी का मानना है कि उनकी कमी को पूरा करना नामुमकिन है। ज़म्पेला अपने पीछे तीन बच्चे और एक ऐसी विरासत छोड़ गए हैं जो पीढ़ियों तक खिलाड़ियों को प्रेरित करती रहेगी।