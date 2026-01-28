Ajit Pawar Plane Crash : प्लेन क्रैश का नया Live Video आया सामने, अचानक एक तरफ झुका प्लेन, फिर हुआ धुंआ-धुंआ

Edited By Sahil Kumar,Updated: 28 Jan, 2026 08:37 PM
नेशनल डेस्कः बुधवार सुबह बारामती हवाई अड्डे के पास एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार सहित सभी पांच लोग मारे गए। हादसा सुबह 8:50 बजे हुआ। विमान रनवे के करीब अस्थिर दिखाई दिया और जमीन से टकराते ही जोरदार विस्फोट हुआ। घटना का Live Video सामने आया जिसमें पूरा हादसा देखा जा सकता है।
घटना का Live Video
घटना का विवरण सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया है, जिसमें देखा जा सकता है कि विमान कुछ ही सेकंड में पूरी तरह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। गोजुबावी ग्रामपंचायत के सीसीटीवी कैमरे में यह पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, विमान हवा में अस्थिर था और रनवे की ओर आते ही अचानक जमीन से टकराया। इसके बाद विमान में आग लग गई और लगातार चार से पांच धमाके हुए। स्थानीय लोगों ने बताया कि धमाके की आवाज उनके घरों तक सुनाई दी।
एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया, "विमान लगभग 100 फीट की ऊँचाई पर था। जैसे ही वह नीचे आया, हमने आग की लपटें देखीं और लगातार धमाके सुनाई दिए। हम विमान के पास नहीं जा सके क्योंकि आग बहुत तेज थी। बाद में हमें पता चला कि अजित पवार विमान में सवार थे। यह सुनकर हम सकते में आ गए।" दूसरे प्रत्यक्षदर्शी प्रमोद मदुरीकर ने कहा कि हादसे के तुरंत बाद मृतकों की पहचान कर उन्हें एंबुलेंस में भेजा गया। दमकल विभाग की टीम भी तुरंत मौके पर पहुंची और आग बुझाने तथा राहत कार्य में जुट गई।
अधिकारियों ने पुष्टि की है कि विमान में कुल पांच लोग सवार थे और सभी की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की जांच के लिए संबंधित विभाग ने टीम तैनात कर दी है।