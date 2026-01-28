Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | Ajit Pawar Plane Crash: हादसे से पहले नहीं मिली कोई 'Mayday' कॉल, तो फिर क्या हुआ था कॉकपिट में? हादसे पर सामने आया सरकारी बयान

Ajit Pawar Plane Crash: हादसे से पहले नहीं मिली कोई 'Mayday' कॉल, तो फिर क्या हुआ था कॉकपिट में? हादसे पर सामने आया सरकारी बयान

Edited By Updated: 28 Jan, 2026 05:05 PM

there was no mayday call before the accident so what happened in the cockpit

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के कद्दावर नेता अजित पवार का बुधवार को विमान क्रैश हादसे में मौत हो गई है। 66 वर्षीय पवार अपने चार्टर्ड विमान 'लेयरजेट 45' (VT-SSK) से मुंबई से बारामती जा रहे थे, जहां उन्हें आगामी...

नेशनल डेस्क: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के कद्दावर नेता अजित पवार का बुधवार को विमान क्रैश हादसे में मौत हो गई है। 66 वर्षीय पवार अपने चार्टर्ड विमान 'लेयरजेट 45' (VT-SSK) से मुंबई से बारामती जा रहे थे, जहां उन्हें आगामी जिला परिषद चुनावों के लिए चार महत्वपूर्ण जनसभाओं को संबोधित करना था। हादसे में उनके साथ सवार चार अन्य लोगों—दो पायलट (कैप्टन सुमित कपूर और शंभवी पाठक) और दो सुरक्षाकर्मियों (विदित जाधव और पिंकी माली)—की भी मृत्यु हो गई।

PunjabKesari

सरकारी रिपोर्ट के अनुसार

सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, विमान ने सुबह 8:10 बजे मुंबई से उड़ान भरी थी और 8:18 बजे बारामती एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) से संपर्क किया। लैंडिंग के दौरान घने कोहरे के कारण दृश्यता (Visibility) बहुत कम थी। पायलट ने पहले प्रयास में रनवे न दिखने के कारण 'गो-अराउंड' (विमान को दोबारा हवा में ले जाना) किया। 8:43 बजे दूसरे प्रयास में पायलट ने रनवे दिखने की सूचना दी, जिसके बाद एटीसी ने लैंडिंग की अनुमति दी। हालांकि, इस अनुमति की पुष्टि (Readback) कॉकपिट से नहीं मिली और ठीक एक मिनट बाद 8:44 बजे विमान रनवे की दहलीज (Threshold) के पास गिरकर आग के गोले में तब्दील हो गया।

और ये भी पढ़े

PunjabKesari

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने व्यक्त किया शोक

इस भीषण दुर्घटना की जांच विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB) ने शुरू कर दी है। घटनास्थल पर मौजूद चश्मदीदों ने बताया कि विमान गिरने के बाद जोरदार धमाके हुए और आग इतनी भीषण थी कि राहत कार्य में जुटे लोग पास तक नहीं जा सके। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए राज्य में तीन दिन के राजकीय शोक और एक दिन के सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस दुखद घड़ी में शरद पवार और अजित पवार के परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उनका अंतिम संस्कार गुरुवार सुबह 11 बजे बारामती में किया जाएगा।

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!