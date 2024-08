बांग्लादेश से चौंकाने वाले दृश्य इंटरनेट पर वायरल, किसी ने पहनी शेख हसीना की साड़ी तो किसी ने ब्लाउज....

नेशनल डेस्क: बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफा देने के बाद सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री आवास गणभवन में प्रदर्शनकारियों ने जमकर उत्पाद मचाया। लोगों ने प्रधानमंत्री आवास में खूब लूटपाट भी की। चोरी और लूटपाट की तस्वीरें इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रही हैं। कुछ लोग प्रधानमंत्री आवास में शेख हसीना के बेड पर लेटे हुए दिखे तो वहीं कुछ ने वहां लंच भी किया। इतना ही नहीं प्रदर्शनकारी कंप्यूटर, बड़े बॉक्स, बत्तख, चाय के कप, साड़ियां और पेंटिंग ले जाते दिखे और एक को शेख हसीना की साड़ी पहने हुए देखा गया तो एक ने ब्लाउज के साथ फोटो खिंचवाई।





दरअसल, शेख हसीना के देश छोड़ने के कुछ ही देर बाद बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों ने सोमवार को प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास पर धावा बोला था। बांग्लादेश के अखबार प्रोथोम अलो के मुताबिक आवामी लीग के ढाका जिला कार्यालय में प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने ढाका में 3/ए धानमंडी स्थित आवामी लीग की अध्यक्ष शेख हसीना के कार्यालय को भी फूंक दिया।





वहीं अब भारत की शरण में आई शेख हसीना को सुरक्षित रखा गया है। बीएसएफ ने 4,096 किलोमीटर लंबी भारत-बांग्लादेश सीमा पर अपनी सभी संरचनाओं में "हाई अलर्ट" जारी किया है। शेख हसीना को नई दिल्ली में एक गुप्त और सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है।

#BanglaSpring2024



The Bangladeshi people are taking over #SheikhHasina's residence. A historic moment as they reclaim the place from where illegal orders were made to murder them. pic.twitter.com/5sLcS9Q8cK