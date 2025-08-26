Ganesh Chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी की छुट्टी कब है? जानें किस राज्य में कितने दिन बंद रहेंगे स्कूल?

Edited By Pardeep,Updated: 26 Aug, 2025 06:14 AM

नेशनल डेस्कः गणेश चतुर्थी हिन्दू धर्म के सबसे बड़े और उल्लासमय त्योहारों में से एक है, जो भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। बुद्धि, समृद्धि और विघ्नहर्ता के देवता गणेश जी की पूजा भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से प्रारंभ होकर अनंत चतुर्दशी तक 10 दिनों तक चलती है। यह पर्व खास तौर पर महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और गोवा जैसे राज्यों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, जहां भव्य पंडाल सजाए जाते हैं और लोग गणपति बप्पा के आगमन का जश्न मनाते हैं। इस दौरान ज्यादातर स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान बंद रहते हैं।

गणेश चतुर्थी 2025 की तारीख और पूजा मुहूर्त

गणेश चतुर्थी 2025 की अवधि

त्योहार की शुरुआत 26 अगस्त की दोपहर से हो जाएगी और यह उत्सव पूरे 10 दिनों तक चलता रहेगा।

महाराष्ट्र जैसे राज्यों में इस दौरान भव्य आयोजन होते हैं, खासकर मुंबई, पुणे, नासिक आदि शहरों में, जहां दस दिन तक छुट्टियां रहती हैं।

गणेश चतुर्थी की छुट्टियां – राज्यवार स्थिति

गणेश चतुर्थी राष्ट्रीय छुट्टी तो नहीं है, लेकिन जिन राज्यों में इस त्योहार का विशेष महत्व है, वहां स्कूल, कॉलेज, बैंक और सरकारी कार्यालयों में अवकाश घोषित किया जाता है।

महाराष्ट्र: मुंबई, पुणे, नासिक जैसे शहरों में भव्य उत्सव होते हैं। यहां ज्यादातर स्कूल व शैक्षणिक संस्थान दस दिनों तक बंद रहते हैं। लालबागचा राजा और कोल्हापुर के महालक्ष्मी गणपति जैसे विश्व प्रसिद्ध पंडाल सजाए जाते हैं।

गुजरात: अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा में बड़े पंडाल और उत्सव आयोजित होते हैं, यहां आमतौर पर एक दिन की छुट्टी रहती है।

कर्नाटक: बेंगलुरु, हुबली, मैसूर जैसे शहरों में उत्साहपूर्वक गणपति पूजा होती है।

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना: हैदराबाद में खैरताबाद गणेश मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। यहां भी एक दिन की छुट्टी रहती है।

गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु: इन राज्यों में भी गणेश चतुर्थी का उत्सव होता है, लेकिन छुट्टी सीमित या नहीं के बराबर होती है।

दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और अन्य उत्तर भारतीय राज्य: गणेश चतुर्थी राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक अवकाश नहीं है, लेकिन कुछ निजी संस्थानों में छुट्टी हो सकती है।

अतिरिक्त जानकारी

महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी की खासियत यह है कि यहां बड़े सार्वजनिक आयोजन होते हैं, जिनमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं।

गणेशोत्सव के दौरान सामाजिक एकता और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होता है।

पर्यावरण संरक्षण के लिए आजकल अधिकतर जगह इको-फ्रेंडली मूर्तियों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

सारांश

विषय जानकारी गणेश चतुर्थी 2025 तारीख 27 अगस्त 2025 (बुधवार) पूजा मुहूर्त 11:06 AM से 1:40 PM तक त्योहार अवधि 26 अगस्त से 6 सितंबर तक (10 दिन) विसर्जन दिनांक 6 सितंबर 2025 (शनिवार) मुख्य छुट्टियां महाराष्ट्र (10 दिन), गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना (1 दिन) राष्ट्रीय अवकाश नहीं

गणेश चतुर्थी के इस पावन अवसर पर सभी श्रद्धालु भगवान गणेश की आराधना कर सुख-समृद्धि की कामना करते हैं। यह पर्व ना केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि सामाजिक सद्भाव और संस्कृति को भी मजबूत करता है।