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सोना-चांदी धड़ाम: एक ही दिन में दो बार गिरे Gold के दाम! खरीदारों के खिले चेहरे

Edited By Updated: 03 Apr, 2026 04:17 PM

gold and silver crash gold prices twice in a single day

अप्रैल की शुरुआत के साथ ही सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। 2 अप्रैल को 22 कैरेट सोने की कीमत में कुल 2,400 रुपये प्रति 10 ग्राम की कमी आई, जिससे भाव 1,10,000 रुपये पर पहुंच गया।

Gold Silver Price Crash: अप्रैल की शुरुआत भारतीय सर्राफा बाजार के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। सोने की कीमतों में एक ही दिन में दो बार बड़ी गिरावट दर्ज की गई, जिससे आभूषण खरीदारों के चेहरे खिल उठे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक अस्थिरता और अमेरिका-ईरान संकट के बीच कीमतों में गिरावट का यह दौर आने वाले दिनों में भी जारी रह सकता है। 

एक दिन में दो बार गिरे दाम 

2 अप्रैल को सोने की कीमतों में सुबह और शाम, दो चरणों में गिरावट देखी गई। जहां 1 अप्रैल को कीमतों में उछाल आया था, वहीं अगले ही दिन बाजार का रुख पूरी तरह बदल गया। 

22 कैरेट सोने का हाल 

सुबह की गिरावट: प्रति 10 ग्राम की कीमत 800 रुपए गिरकर 1,11,600 रुपए पर आ गई। 

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शाम की गिरावट: शाम होते-होते कीमतों में 1600 रुपये की और बड़ी कटौती हुई, जिससे भाव 1,10,000 रुपये (प्रति 10 ग्राम) के स्तर पर पहुंच गया। 

18 कैरेट सोने का हाल 

18 कैरेट सोने में भी भारी नरमी देखी गई। शाम तक इसकी कीमत 1,440 रुपये प्रति 10 ग्राम गिरकर 91,640 रुपये पर सिमट गई। 

चांदी की कीमतों में भी बड़ी हलचल 

चांदी के शौकीनों के लिए भी यह हफ्ता राहत भरा रहा। चांदी की कीमतों में 10,000 रुपये प्रति किलोग्राम की भारी गिरावट दर्ज की गई है। वर्तमान में चांदी का भाव 2,55,000 रुपये प्रति किलोग्राम और 255 रुपये प्रति ग्राम पर स्थिर बना हुआ है। 

कीमतों में बदलाव की प्रमुख तालिका (2 अप्रैल)

शुद्धता (Gold Type) सुबह की कीमत (प्रति 10 ग्राम) शाम की कीमत (प्रति 10 ग्राम) कुल गिरावट
22 कैरेट ₹1,11,600 ₹1,10,000 - ₹2,400
18 कैरेट ₹93,080 ₹91,640 - ₹2,040
चांदी (Silver) ₹2,55,000 (प्रति किग्रा) ₹2,55,000 (स्थिर) - ₹10,000 

 

क्यों गिर रहे हैं दाम?
बाजार जानकारों के अनुसार, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते भू-राजनीतिक संकट का असर अंतरराष्ट्रीय बाजार पर पड़ रहा है। हालांकि मार्च में ऐतिहासिक वृद्धि देखी गई थी, लेकिन अप्रैल के शुरुआती रुझान बताते हैं कि निवेशक अब सतर्क हैं, जिससे घरेलू बाजार में कीमतों में सुधार (Correction) देखने को मिल रहा है।

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