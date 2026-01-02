Gold Rate Today: 2 जनवरी को सोने के दामों में आया बंपर उछाल, जानें 24K, 22K, 18K के ताजा रेट

Edited By Mehak, Updated: 02 Jan, 2026 12:15 PM

नेशनल डेस्क : नए साल की शुरुआत में सोने की कीमतों में हल्की तेजी देखने को मिली है। पिछले साल के अंत में लगातार तीन दिनों तक गिरावट के बाद शुक्रवार, 2 जनवरी 2026 को सोना फिर से मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। अंतरराष्ट्रीय निवेश बैंक गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया भर के करीब 70 प्रतिशत निवेशक इस साल सोने की कीमतों में तेजी की उम्मीद कर रहे हैं। आर्थिक अनिश्चितताओं और सुरक्षित निवेश की तलाश के बीच सोना निवेशकों के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र बना हुआ है।

देशभर में सोने के दाम

आज देशभर में 24 कैरेट सोना औसतन 1,35,070 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने का भाव क्रमशः 1,23,860 रुपये और 1,01,350 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

बड़े शहरों में सोने के दाम

दिल्ली: 24 कैरेट – 1,35,220 रुपये, 22 कैरेट – 1,23,960 रुपये, 18 कैरेट – 1,01,450 रुपये

मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, केरल, पुणे: 24 कैरेट – 1,35,070 रुपये, 22 कैरेट – 1,23,810 रुपये, 18 कैरेट – 1,01,300 रुपये

वडोदरा, अहमदाबाद, पटना, सूरत: 24 कैरेट – 1,35,120 रुपये, 22 कैरेट – 1,23,860 रुपये, 18 कैरेट – 1,01,350 रुपये

इन आंकड़ों से साफ है कि नए साल की शुरुआत में सोने की मांग मजबूत बनी हुई है और कीमतों में हल्की तेजी रही।

सोने के दाम कैसे तय होते हैं

सोने और चांदी के दाम कई कारकों पर निर्भर करते हैं। सबसे बड़ा कारण है अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव, जो अमेरिकी डॉलर में तय होता है। डॉलर और रुपया के बीच विनिमय दर में बदलाव से सोने की कीमत सीधे प्रभावित होती है। इसके अलावा, भारत में सोने का अधिकतर हिस्सा आयात किया जाता है। इसलिए सीमा शुल्क, GST और अन्य स्थानीय टैक्स भी दाम बढ़ाने या घटाने में भूमिका निभाते हैं। वैश्विक आर्थिक स्थिति, युद्ध, ब्याज दरों में बदलाव और आर्थिक अनिश्चितताओं का भी सीधा असर सोने की कीमतों पर पड़ता है।

भारत में सोना केवल निवेश का माध्यम नहीं है, बल्कि परंपरा और संस्कृति से भी जुड़ा है। शादी, त्योहार और अन्य शुभ अवसरों पर सोना खरीदना लोगों में लोकप्रिय है, जिससे मांग हमेशा बनी रहती है। महंगाई और शेयर बाजार में जोखिम बढ़ने पर लोग सुरक्षित निवेश के लिए सोने को चुनते हैं।