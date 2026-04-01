Gold Rate April 1, 2026: एक बार फिर महंगा हुआ सोना, जानें प्रमुख शहर में 24k, 22k,18k, 14k gold का नया रेट

Gold Rate April 1, 2026: दुनियाभर में जारी तनाव और युद्ध की स्थितियों ने एक बार फिर सोने की चमक बढ़ा दी है। भारतीय बाजार में सोने की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। आज यानी 1 अप्रैल 2026 को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने के...

Gold Rate April 1, 2026: दुनियाभर में जारी तनाव और युद्ध की स्थितियों ने एक बार फिर सोने की चमक बढ़ा दी है। भारतीय बाजार में सोने की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। आज यानी 1 अप्रैल 2026 को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने के वायदा भाव में 0.84% का उछाल दर्ज किया गया, जिससे यह 1,231 रुपये महंगा होकर 1,48,150 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया। गौरतलब है कि पिछले सत्र में यह 1,46,919 रुपये पर बंद हुआ था। हालांकि, यह अपने साल के सबसे ऊंचे स्तर (1,80,779 रुपये) से अब भी काफी नीचे है।

देश के प्रमुख शहरों में क्या है सोने का हाल?

अलग-अलग संस्थाओं के आंकड़ों के अनुसार कीमतों में कुछ अंतर देखा जा रहा है। अखिल भारतीय सर्राफा संघ ने दिल्ली में टैक्स सहित 24 कैरेट सोने की कीमत 1,51,500 रुपये बताई है, जबकि गुडरिटर्न्स के मुताबिक यह 1,49,660 रुपये के आसपास है। इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के सुबह के आंकड़ों के अनुसार, 24 कैरेट शुद्धता वाले सोने की कीमत 1,46,733 रुपये प्रति 10 ग्राम चल रही है।

कैरेट के आधार पर शुद्धता और भाव (IBJA रिपोर्ट): IBJA के ताजा रेट कार्ड के अनुसार, 23 कैरेट सोना 1,46,145 रुपये, गहनों के लिए इस्तेमाल होने वाला 22 कैरेट सोना 1,34,407 रुपये, 18 कैरेट 1,10,050 रुपये और 14 कैरेट सोने का भाव 85,839 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है।

प्रमुख शहरों में सोने का भाव (प्रति 10 ग्राम)

शहर 24 कैरेट (शुद्ध सोना) 22 कैरेट (ज्वैलरी गोल्ड) 18 कैरेट (कम शुद्धता) दिल्ली / नोएडा ₹1,49,660 ₹1,37,200 ₹1,12,280 मुंबई / पुणे ₹1,49,510 ₹1,37,050 ₹1,12,130 चेन्नई ₹1,49,130 ₹1,36,700 ₹1,14,600 कोलकाता ₹1,49,510 ₹1,37,050 ₹1,12,130 लखनऊ / जयपुर ₹1,49,660 ₹1,37,200 ₹1,12,280 पटना / अहमदाबाद ₹1,49,560 ₹1,37,100 ₹1,12,180 बेंगलुरु / हैदराबाद ₹1,49,510 ₹1,37,050 ₹1,12,130

भारी गिरावट के बाद वापसी की कोशिश

भले ही पिछले कुछ दिनों में कीमतों में तेजी आई हो, लेकिन मार्च का महीना सोने-चांदी के लिए काफी खराब रहा। आंकड़ों के अनुसार, 2 मार्च से अब तक सोने की कीमतों में लगभग 21,300 रुपये और चांदी में करीब 63,000 रुपये की बड़ी गिरावट देखी गई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी हलचल तेज है, जहां सोना 1% की बढ़त के साथ 4,531 डॉलर प्रति औंस के पार निकल गया है।

क्यों बढ़ रहे हैं दाम? क्या कहते हैं जानकार?

बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि इस अचानक आई तेजी के पीछे दो मुख्य कारण हैं—पहला, शादियों के सीजन की वजह से बढ़ी मांग और दूसरा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डॉलर और बॉन्ड यील्ड में बदलाव। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के विशेषज्ञों के अनुसार, कीमतों में आई बड़ी गिरावट के बाद निवेशकों ने निचले स्तर पर खरीदारी शुरू कर दी है, जिससे कीमतों को सहारा मिला है। हालांकि, बाजार अभी भी सतर्क है क्योंकि मिडिल ईस्ट के हालात और कच्चे तेल की कीमतों का सीधा असर आने वाले दिनों में गोल्ड रेट्स पर पड़ सकता है। विशेषज्ञों की सलाह है कि निवेशक डॉलर की मजबूती और वैश्विक संकेतों पर नजर बनाए रखें।