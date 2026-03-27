24K-22K-18K Gold Rate: सोना-चांदी आज फिर हुआ महंगा, देखें प्रमुख शहरों में आज के 24K-22K-18K Gold के नए के दाम

Edited By Anu Malhotra,Updated: 27 Mar, 2026 11:27 AM
शुक्रवार सुबह 10 बजे तक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने की कीमतों में 1% की तेजी दर्ज की गई, जिससे भाव 1,40,886 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर को पार कर गया। वहीं, रिटेल मार्केट में भी स्थिति अलग नहीं है। IBJA (इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स...
नई दिल्ली: अगर आप आज सोने के गहने खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो अपनी जेब थोड़ी और ढीली करने के लिए तैयार हो जाइए। मध्य पूर्व के अशांत हालात, खासकर ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का सीधा असर अब आपकी ज्वैलरी की कीमतों पर दिखने लगा है। शुक्रवार सुबह बाजार खुलते ही सोने की कीमतों ने लंबी छलांग लगाई है, जिससे आम खरीदार की चिंताएं बढ़ गई हैं।
बाजार में आज क्या है हलचल?
शुक्रवार सुबह 10 बजे तक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने की कीमतों में 1% की तेजी दर्ज की गई, जिससे भाव 1,40,886 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर को पार कर गया। वहीं, रिटेल मार्केट में भी स्थिति अलग नहीं है। IBJA (इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, सुबह के समय 24 कैरेट शुद्ध सोने की कीमत 1,46,205 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई है।
दिलचस्प बात यह है कि इसी साल 29 जनवरी को सोना 1.80 लाख रुपये के अपने अब तक के सबसे ऊंचे शिखर पर था, जिसके बाद कीमतों में कुछ नरमी आई थी, लेकिन अब युद्ध की परिस्थितियों ने फिर से इसे भड़का दिया है।
कैरेट के हिसाब से ताजा रेट कार्ड
आज देश में अलग-अलग शुद्धता वाले सोने की कीमतें कुछ इस प्रकार हैं:
|सोने की शुद्धता
|ताजा भाव (प्रति 10 ग्राम)
|24 कैरेट (शुद्ध सोना)
|रु 1,46,205
|23 कैरेट
|रु 1,45,620
|22 कैरेट (ज्वैलरी के लिए)
|रु 1,33,924
|18 कैरेट
|रु1,09,654
|14 कैरेट
|रु 85,530
प्रमुख शहरों में क्या हैं दाम?
|शहर
|24 कैरेट (शुद्ध)
|22 कैरेट (ज्वैलरी)
|18 कैरेट
|चेन्नई
|रु1,45,640
|रु1,33,500
|रु1,11,350
|दिल्ली / लखनऊ / जयपुर
|रु1,44,700
|रु1,32,650
|रु1,08,560
|मुंबई / कोलकाता / बेंगलुरु
|रु1,44,550
|रु1,32,500
|रु1,08,410
|पटना / अहमदाबाद / इंदौर
|रु1,44,600
|रु1,32,550
|रु1,08,460
|चंडीगढ़ / लुधियाना / नोएडा
|रु1,44,700
|रु1,32,650
|रु1,08,560
|पुणे / हैदराबाद / केरल
|रु1,44,550
|रु1,32,500
|रु1,08,410
क्यों बढ़ रही हैं कीमतें?
बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि सोने की इस तेजी के पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला, ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता सैन्य तनाव, जिससे अंतरराष्ट्रीय निवेशक सुरक्षित निवेश के लिए सोने की ओर भाग रहे हैं। दूसरा, ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों पर टैक्स लगाने की खबर ने वैश्विक सप्लाई चेन में अनिश्चितता पैदा कर दी है। हालांकि डॉलर और कच्चे तेल में उतार-चढ़ाव जारी है, लेकिन युद्ध की आशंका ने सोने को फिर से "महंगा" बना दिया है।