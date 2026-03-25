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24K/22K/18 Carat Gold Price: सोने के रेट में भारी बढ़ोतरी, जानें प्रमुख शहरों में 24k, 22k, 18k, 14k सोने के नए दाम

Edited By Updated: 25 Mar, 2026 12:03 PM

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ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच गहराते युद्ध के तनाव ने भारतीय सर्राफा बाजार में हलचल मचा दी है। पिछले कुछ दिनों की गिरावट के बाद आज सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखा गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सुबह सोने का वायदा भाव करीब 3.68% की तेजी...

 नई दिल्ली: ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच गहराते युद्ध के तनाव ने भारतीय सर्राफा बाजार में हलचल मचा दी है। पिछले कुछ दिनों की गिरावट के बाद आज सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखा गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सुबह सोने का वायदा भाव करीब 3.68% की तेजी के साथ 1,44,028 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जो पिछले बंद भाव से 5,116 रुपये अधिक है।

बाजार में कीमतों का उतार-चढ़ाव

आज सुबह इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) ने 24 कैरेट सोने की कीमत 1,40,420 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की। हालांकि, रिटेल बाजार और गुडरिटर्न्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर यह भाव 1,46,820 रुपये तक देखा जा रहा है। गौरतलब है कि इस साल 29 जनवरी को सोना 1,80,779 रुपये के अपने अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया था।

शुद्धता के आधार पर आज की दरें (IBJA के अनुसार)

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सोने की शुद्धता के हिसाब से प्रति 10 ग्राम की कीमतें नीचे दी गई हैं:

  • 24 कैरेट: 1,40,420 रुपये

  • 23 कैरेट: 1,39,858 रुपये

  • 22 कैरेट: 1,28,625 रुपये

  • 18 कैरेट: 1,05,315 रुपये

  • 14 कैरेट: 82,146 रुपये

प्रमुख शहरों में सोने का हालदेश के विभिन्न शहरों में टैक्स और स्थानीय मांग के कारण कीमतों में मामूली अंतर है। दिल्ली और जयपुर जैसे शहरों में 24 कैरेट सोना 1,46,820 रुपये पर बिक रहा है, जबकि मुंबई और कोलकाता में यह 1,46,670 रुपये के स्तर पर है। दक्षिण भारत के चेन्नई में भाव सबसे अधिक 1,48,370 रुपये तक पहुंच गया है। पटना, इंदौर और अहमदाबाद में कीमतें 1,46,720 रुपये के आसपास टिकी हुई हैं।

भारत के प्रमुख शहरों में आज 10 ग्राम सोने की कीमतें लगभग इस प्रकार हैं:

शहर 24 कैरेट (10 ग्राम) 22 कैरेट (10 ग्राम) 18 कैरेट (10 ग्राम)
दिल्ली ₹1,46,820 ₹1,34,600 ₹1,10,160
मुंबई ₹1,46,670 ₹1,34,450 ₹1,10,010
कोलकाता ₹1,46,670 ₹1,34,450 ₹1,10,010
चेन्नई ₹1,48,370 ₹1,36,000 ₹1,13,500
बैंगलोर ₹1,46,670 ₹1,34,450 ₹1,10,010
लखनऊ/कानपुर ₹1,46,820 ₹1,34,600 ₹1,10,160
अहमदाबाद ₹1,46,720 ₹1,34,500 ₹1,10,060

अंतरराष्ट्रीय बाजार और विशेषज्ञों की राय

वैश्विक स्तर पर हाजिर सोना 9 दिनों की लगातार गिरावट के बाद संभलकर 4,423 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के ऊर्जा केंद्रों पर हमले न करने और 5 दिनों के संघर्षविराम की घोषणा से बाजार में थोड़ी स्थिरता की उम्मीद जगी है।

हालांकि, एक्सपर्ट्स ने आगाह किया है कि पश्चिम एशिया में तनाव को लेकर मिल रहे विरोधाभासी संकेतों के कारण आने वाले दिनों में कीमतों में अस्थिरता बनी रह सकती है। मंगलवार को दिल्ली के बाजार में जो 1,200 रुपये की तेजी आई, उसका मुख्य कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में सुधार और निचले स्तर पर निवेशकों द्वारा की गई खरीदारी है।

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