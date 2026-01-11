Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | Gold Rate Today: हफ्ते के आखिरी दिन सोना-चांदी के दामों में आया जबरदस्त उछाल, जानें 24K और 22K का ताजा रेट

Gold Rate Today: हफ्ते के आखिरी दिन सोना-चांदी के दामों में आया जबरदस्त उछाल, जानें 24K और 22K का ताजा रेट

Edited By Updated: 11 Jan, 2026 03:43 PM

gold silver prices surge on the last day of the week know latest rate of 24k 22k

बीते एक सप्ताह में कीमती धातुओं के दामों में जोरदार तेजी देखने को मिली है। चांदी की कीमत 19,000 रुपये बढ़कर 11 जनवरी को 2,60,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी चांदी मजबूत रही और इसका हाजिर भाव 76.92 डॉलर प्रति औंस...

नेशनल डेस्क : देश में सोने के दामों में बीते एक सप्ताह के दौरान तेज उछाल देखने को मिला है। वीकली आधार पर 24 कैरेट सोना 4,640 रुपये और 22 कैरेट सोना 4,250 रुपये महंगा हो गया है। ताजा दरों के अनुसार 11 जनवरी 2026 को राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,40,610 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोने की कीमत मजबूत बनी हुई है। फिलहाल सोने का हाजिर भाव 4,479.38 डॉलर प्रति औंस दर्ज किया गया है।

बड़े शहरों में सोने के ताजा रेट (11 दिसंबर 2026)

दिल्ली

  • 24 कैरेट – 1,40,610 रुपये/10 ग्राम
  • 22 कैरेट – 1,28,900 रुपये/10 ग्राम

मुंबई, चेन्नई और कोलकाता

  • 24 कैरेट – 1,40,460 रुपये/10 ग्राम
  • 22 कैरेट – 1,28,750 रुपये/10 ग्राम

पुणे और बेंगलुरु

और ये भी पढ़े

  • 24 कैरेट – 1,40,460 रुपये/10 ग्राम
  • 22 कैरेट – 1,28,750 रुपये/10 ग्राम

अन्य प्रमुख शहर (अहमदाबाद, जयपुर, भोपाल, लखनऊ, चंडीगढ़ आदि) में 24 कैरेट सोना करीब 1,40,510 से 1,40,610 रुपये और 22 कैरेट सोना 1,28,800 से 1,28,900 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार कर रहा है।

यह भी पढ़ें - इस राज्य में भड़की हिंसा... उग्र भीड़ ने कई घर जलाए, इंटरनेट सेवाएं रोकी गईं; धारा 144 लागू

क्यों बढ़ रहे हैं सोने के दाम

विशेषज्ञों के अनुसार, वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव के चलते निवेशक सुरक्षित विकल्पों की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे सोने की मांग बढ़ी है। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव, संभावित सैन्य कार्रवाई की आशंकाएं और वहां की राजनीतिक स्थिति ने बाजार में अनिश्चितता बढ़ाई है। इसके अलावा ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और डेनमार्क के बीच बयानबाजी भी निवेशकों की चिंता का कारण बनी है। इन सभी घटनाओं का असर सीधे तौर पर सोने-चांदी जैसे सुरक्षित निवेश पर पड़ा है।

आगे क्या रह सकता है रुझान

विश्लेषकों का मानना है कि अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तनाव बना रहता है और डॉलर में उतार-चढ़ाव जारी रहता है, तो सोने की कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी रह सकती हैं। हालांकि घरेलू बाजार में आगे की चाल वैश्विक संकेतों और निवेशकों की धारणा पर निर्भर करेगी।

चांदी के दाम

चांदी के दामों में भी बीते एक हफ्ते के दौरान तेज बढ़त दर्ज की गई है। सप्ताह भर में इसकी कीमत करीब 19,000 रुपये बढ़ी है। 11 जनवरी की सुबह चांदी का भाव 2,60,000 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी का हाजिर रेट 76.92 डॉलर प्रति औंस दर्ज किया गया है।


 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!