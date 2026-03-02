ईरान ने अपनाया सख्त रुख, अमेरिका के साथ बातचीत से किया इनकार, कहा  खामेनेई के गुनहगार अंजाम भुगतेंगे

ईरान और अमेरिका के बीच काफी तनावपूर्ण स्थिति चल रही है। यह तनाव एक नए और अधिक गंभीर मोड़ पर पहुँच गया है। तेहरान ने साफ किया है वह वर्तमान परिस्थितियों में वाशिंगटन के साथ किसी भी प्रकार की बातचीत के पक्ष में नहीं है। ईरानी नेतृत्व ने इस रुख को और...

इंटरनेशनल डेस्क: