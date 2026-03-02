Main Menu

ईरान ने अपनाया सख्त रुख, अमेरिका के साथ बातचीत से किया इनकार, कहा  खामेनेई के गुनहगार अंजाम भुगतेंगे

02 Mar, 2026

ईरान और अमेरिका के बीच काफी तनावपूर्ण स्थिति चल रही है। यह  तनाव एक नए और अधिक गंभीर मोड़ पर पहुँच गया है। तेहरान ने साफ किया है वह वर्तमान परिस्थितियों में वाशिंगटन के साथ किसी भी प्रकार की बातचीत के पक्ष में नहीं है। ईरानी नेतृत्व ने इस रुख को और...

इंटरनेशनल डेस्क: ईरान और अमेरिका के बीच काफी तनावपूर्ण स्थिति चल रही है। यह  तनाव एक नए और अधिक गंभीर मोड़ पर पहुँच गया है। तेहरान ने साफ किया है वह वर्तमान परिस्थितियों में वाशिंगटन के साथ किसी भी प्रकार की बातचीत के पक्ष में नहीं है। ईरानी नेतृत्व ने इस रुख को और कड़ा करते हुए कहा है कि उनके देश पर हुआ हालिया हमला पूरी तरह से एकतरफा और उकसावे की कार्रवाई थी।

 

