त्रिपुरा में भड़की हिंसा... उग्र भीड़ ने कई घर जलाए, इंटरनेट सेवाएं रोकी गईं; धारा 144 लागू

नेशनल डेस्क : त्रिपुरा के उनाकोटी जिले के कुमारघाट उपमंडल में शनिवार को एक स्थानीय मेले के लिए चंदा मांगने को लेकर दो समुदायों के बीच तनाव बढ़ गया। यह विवाद कुछ ही समय में हिंसा में बदल गया। गुस्साई भीड़ ने कई घरों और दुकानों में तोड़फोड़ की और कुछ जगहों पर आगजनी की घटनाएं भी हुईं। इस हिंसा में 5 से 6 लोगों के घायल होने की खबर है।

हालात बिगड़ने पर प्रशासन ने उठाए सख्त कदम

स्थिति बिगड़ती देख प्रशासन ने इलाके में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए तुरंत कदम उठाए। कुमारघाट सब-डिवीजन में धारा 144 लागू कर दी गई, जिससे लोगों की भीड़ इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई। इसके साथ ही सुरक्षा कारणों से 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है।

कैसे शुरू हुआ विवाद

पुलिस के अनुसार, हिंसा की शुरुआत फातिकराय थाना क्षेत्र के सैदरपार गांव से हुई। यहां लकड़ी से लदे एक वाहन को कुछ लोगों ने रोका और वाहन में सवार लोगों से एक सामुदायिक मेले के लिए चंदा मांगा। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई, जो बाद में झगड़े में बदल गई।

चंदा न देने पर बढ़ा तनाव

बताया जा रहा है कि शिमुलतला इलाके में एक परिवार द्वारा चंदा देने से इनकार करने के बाद मामला और ज्यादा गंभीर हो गया। इसके बाद बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और गुस्से में तोड़फोड़ शुरू कर दी। कई संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया, जिनमें एक लकड़ी की दुकान भी शामिल है। इस दौरान एक पूजास्थल में भी तोड़फोड़ की गई, जिसके बाद दूसरे समुदाय ने भी जवाबी हिंसा शुरू कर दी।

पुलिस की कार्रवाई और मौजूदा स्थिति

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात को काबू में किया। पुलिस ने अब तक करीब 8 लोगों को हिरासत में लिया है और मामले की जांच जारी है। शांति बनाए रखने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों जैसे CRPF और BSF ने इलाके में फ्लैग मार्च भी किया।

प्रशासन के अनुसार फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन एहतियात के तौर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई है। कुमारघाट के सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट ने शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 भी लागू कर दी है।