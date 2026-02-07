एप्स्टीन फाइल्स से उठेगा पर्दा : 30 लाख दस्तावेजों में छुपे कई राज, US सांसदों को अनरेडैक्टेड फाइलें देखने की मिली अनुमति

अमेरिकी न्याय मंत्रालय सांसदों को जेफ्री एप्स्टीन से जुड़ी बिना काट-छांट वाली फाइलें देखने की अनुमति देगा। 30 लाख से अधिक दस्तावेज केवल मंत्रालय के कंप्यूटर पर देखे जा सकेंगे। मंत्रालय पर देरी और अधूरी जानकारी देने को लेकर पहले से आलोचना होती रही है।

International Desk: अमेरिका का न्याय मंत्रालय सोमवार से कांग्रेस के सदस्यों को दोषी यौन अपराधी जेफ्री एप्स्टीन से जुड़ी बिना काट-छांट वाली फाइलों की समीक्षा करने की अनुमति देगा। सांसदों को भेजे गए एक पत्र में यह जानकारी दी गई है। इस पत्र में कहा गया है कि सांसद न्याय मंत्रालय द्वारा जारी किए गए 30 लाख से अधिक दस्तावेजों के बिना काट-छांट वाले संस्करण देख सकेंगे। यह दस्तावेज कांग्रेस द्वारा पिछले वर्ष पारित कानून का पालन करने के तहत जारी किए गए हैं। फाइलों तक पहुंच पाने के लिए सांसदों को न्याय मंत्रालय को 24 घंटे पहले सूचना देनी होगी।

वे न्याय मंत्रालय के कंप्यूटर पर ही इन फाइलों की समीक्षा कर सकेंगे। केवल सांसदों को ही इन तक पहुंच मिलेगी, उनके स्टाफ को नहीं। सबसे पहले 'एनबीसी न्यूज' ने यह खबर दी थी जो दिखाती है कि एप्स्टीन और उसके अपराधों से जुड़ी जानकारी की मांग सांसद लगातार कर रहे हैं। न्याय मंत्रालय को जानकारी जारी करने में देरी, पीड़ितों की निजी जानकारी और तस्वीरें ठीक से न छिपाने तथा पूरे 60 लाख दस्तावेज जारी न करने के लिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। एप्स्टीन ने 2019 में न्यूयॉर्क की एक जेल में आत्महत्या कर ली थी, जब उस पर नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और तस्करी के आरोप थे।

क्यों है यह मामला अहम?

क्योंकि यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि ताकत, पैसे और कानून के दुरुपयोग का प्रतीक बन चुका है। इससे यह सवाल उठता है कि क्या कानून सबके लिए बराबर है?जेफ्री एप्स्टीन अमेरिका का एक अमीर फाइनेंसर था, जिस पर नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण, तस्करी और सेक्स रैकेट चलाने के गंभीर आरोप लगे थे। यह मामला इसलिए बेहद बड़ा बना क्योंकि एप्स्टीन के संबंध कई शक्तिशाली राजनेताओं, उद्योगपतियों और मशहूर हस्तियों से बताए जाते हैं।

आरोप क्या थे?

एप्स्टीन पर आरोप था कि वह कम उम्र की लड़कियों को बहला-फुसलाकर अपने घर बुलाता था

उन्हें पैसे देकर यौन शोषण करता था

कुछ लड़कियों को दूसरे अमीर और ताकतवर लोगों तक भी पहुंचाया जाता था

यह नेटवर्क अमेरिका के अलावा कैरेबियन द्वीपों तक फैला हुआ था

केस की टाइमलाइन

2008: फ्लोरिडा में पहली बार केस दर्ज, लेकिन एप्स्टीन को बेहद हल्की सजा मिली

2019: न्यूयॉर्क में फिर से गिरफ्तारी, नाबालिगों की यौन तस्करी के आरोप

अगस्त 2019: जेल में रहस्यमय हालात में आत्महत्या

मामला विवादास्पद क्यों ?

एप्स्टीन की मौत के बाद कई सवाल अधूरे रह गए

शक है कि कई बड़े नामों को बचाया गया

पीड़ितों को न्याय नहीं मिला

अदालत की निगरानी में रहते हुए उसकी मौत पर भी सवाल उठे

“एप्स्टीन फाइल्स” क्या हैं?

हजारों दस्तावेज, ईमेल, उड़ान रिकॉर्ड

कथित “क्लाइंट लिस्ट”

गवाहों के बयान

तस्वीरें और वीडियो सबूत

इन्हीं फाइलों को लेकर अब अमेरिकी संसद और जनता पारदर्शिता की मांग कर रही है।





